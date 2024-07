29 lug 2024 18:30

ALMENO IN FRNCIA HANNO LA SCUSA DEI SABOTATORI: IN ITALIA L’ALTA VELOCITÀ SI FERMA PER GUASTO – TRA ROMA E NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA, CON RITARDI CHE SUPERANO I 50 MINUTI, PER UN PROBLEMA SULLA LINEA – L’EX SEGRETARIO DEL PD, PIER LUIGI BERSANI, IRONIZZA: “NELLA TOTALE INCONSAPEVOLEZZA DI SALVINI, IN ITALIA SI STANNO SVOLGENDO LE ‘OLIMPIADI DEL VIAGGIATORE’. LO ASPETTIAMO PER LE PREMIAZIONI…”