È DI ALMENO UN MORTO IL BILANCIO DEL MAXI INCENDIO CHE HA DEVASTATO UNA PALAZZINA DI SETTE PIANI A ROMA, IN ZONA COLLI ANIENE – LA VITTIMA È UN UOMO: IL SUO CORPO È STATO RECUPERATO DAI VIGILI DEL FUOCO SULLE SCALE DELL’EDIFICIO. SAREBBE STATO UCCISO DAL FUMO CHE SI È SPRIGIONATO DAL ROGO - I FERITI AL MOMENTO SAREBBER SETTE - VIDEO

Spaventose le fiamme che hanno avvolto un palazzo a #ColliAniene nel primo pomeriggio del 2 giugno 2023

Qui gli aggiornamenti https://t.co/qQYCA1ovRs#Incendio pic.twitter.com/VKGMq3ftjg — Abitarearoma (@Abitarearoma) June 2, 2023

Un uomo morto in incendio palazzina a Roma

(ANSA) - C'è una vittima nell'incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani a Roma. Si tratta di un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo. L'uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio.

