proteste anti francesi a diamey in niger 5

(ANSA) - La Farnesina sta seguendo il caso dei due italiani, un pilota e un manutentore aeronautico di un'azienda laziale, rimasti bloccati in un hotel a Niamey. I due che lavorano per una ditta di manutenzione aeronautica della provincia di Frosinone, la Heli World di Anagni, si trovavano nella capitale nigerina per la manutenzione ad una serie di velivoli di una compagnia petrolifera.

"Siamo costantemente in contatto con il nostro personale e con l'ambasciata - aveva detto ieri Domenico Beccidelli, amministratore della Heli World e del Centro Costruzioni - ma siamo molto preoccupati per una situazione di forte tensione" nel Paese.

situazione nel sahel ambasciata francese in niger presa d assalto 7 ambasciata francese in niger presa d assalto 5 ambasciata francese in niger presa d assalto 8 proteste anti francesi a diamey in niger 2 persone in piazza con la bandiera russa in niger niger supporter del golpista tchiani con la bandiera russa niger supporter del golpista tchiani con la bandiera russa protesta contro i francesi in niger proteste anti francesi a diamey in niger 1 proteste anti francesi a diamey in niger 3 proteste anti francesi a diamey in niger 4