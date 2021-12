STA MANOVRA PO’ ESSE PIUMA O PO’ ESSE FERO – COME CAMBIERÀ LA LEGGE DI BILANCIO? TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA: CONTRO IL CARO ENERGIA, SARÀ POSSIBILE RAETIZZARE LE BOLLETTE SENZA INTERESSI – LE ALIQUOTE IRPEF PASSANO DA 5 A 4. VIA L’IRAP PER 835MILA LAVORATORI AUTONOMI E…