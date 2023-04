13 apr 2023 15:47

ALT: A JPMORGAN SAPEVANO DELLE ACCUSE DI PEDOFILIA A JEFFREY EPSTEIN GIÀ NEL 2006, CIRCA SETTE ANNI PRIMA CHE LA BANCA AMERICANA LO SCARICASSE COME CLIENTE (MA NON HANNO DENUNCIATO) – IL FINANZIERE SI È “SUICIDATO” IN CARCERE A NEW YORK NEL 2019 – JPMORGAN È ANCHE ACCUSATA DI AVER TRATTO DEI BENEFICI DA EPSTEIN ANCHE DOPO CHE VENNE CONDANNATO – L’EX TOP MANAGER JES STALEY AVREBBE “ASSISTITO” AGLI ABUSI SESSUALI DELL’UOMO…