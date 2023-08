ALT: PER LA MORTE DI ADRIENNE VAUGHAN SONO INDAGATI ANCHE I DUE ARMATORI DEL GOZZO “APREA MARE” – È UN ATTO DOVUTO DELLA PROCURA: GLI INQUIRENTI VOGLIONO CAPIRE SE A CAUSARE LA MORTE DELLA 45ENNE, DECEDUTA DOPO UN INCIDENTE IN MARE IN COSTIERA AMALFITANA, SONO STATE LE FERITE CAUSATE DALLO SCHIANTO CON IL VELIERO TORTUGA OPPURE UN MALORE SUCCESSIVO – LO SKIPPER, ELIO PERSICO, RISULTATO POSITIVO AD ALCOL E DROGHE, ERA IN GRADO DI GUIDARE?

COSTIERA AMALFITANA, L INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA ADRIENNE VAUGHAN ,

IL SECONDO VIDEO DELL INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA ADRIENNE VAUGHAN

Estratto dell’articolo di Petronilla Carillo per “il Messaggero”

il video dell incidente in cui ha perso la vita adrienne vaughan 3

Per la collisione avvenuta il 3 agosto scorso a largo del Fiordo di Furore, tra il gozzo guidato dallo skipper Elio Persico e il veliero Tortuga, a seguito della quale è morta la turista statunitense di 45 anni Adrienne Vaughan, la procura di Salerno ha iscritto sul registro degli indagati, anche Beniamino Mellino e Rosa Caputo della Daily Luxury Boat srl, entrambi di Massa Lubrense.

Gli armatori del gozzo modello Aprea Mare, in pratica. Un atto dovuto […], per consentire loro di nominare un proprio consulente tecnico in vista del conferimento - oggi - dell'incarico per l'esame autoptico sulla salma della donna: la salma si trova nell'ospedale Fucito di Mercato San Severino.

ELIO PERSICO - LO SKIPPER DEL GOZZO DI ADRIENNE VAUGHAN

Anche per loro, come per lo skipper, l'ipotesi di reato è omicidio colposo (in concorso). […] Gli inquirenti […] vogliono far luce sulle cause che hanno provocato il decesso della 45enne per chiarire se la donna sia morta a causa delle ferite riportate nell'incidente oppure se sia sopraggiunto un malore successivo.

Secondo la ricostruzione […] basata anche sulle oltre 70 testimonianze raccolte tra turisti a bordo del Tortuga, pare che Adrienne fosse stesa a prendere il sole a prua, proprio la prua che si è collisa contro il veliero.

Ieri mattina, intanto, il marito Mike White, è stato dimesso dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dopo avergli bloccato mascella e mandibola e avergli messo a posto la spalla lussata, l'uomo ha firmato per le dimissioni e ha raggiunto i due figli e il nonno paterno.

il gozzo dove era a bordo adrienne vaughan a furore costiera amalfitana

[…] Il Tortuga, invece, resta ancorato al molo Manfredi del porto di Salerno. La Procura ha convalidato il sequestro […] nei prossimi giorni potrebbero essere affidate le consulenze tecniche sulle due imbarcazioni. Il gozzo al momento è stato sollevato da mare e si trova fermo su una banchina del porto di Amalfi.

Si attendono anche risposte dal perito incaricato dai pm di valutare se l'assunzione di droga rilevata dal test fatto a Persico fosse avvenuta giorni prima, se il 30enne di Massa Lubrense fosse capace di poter guidare in mare e quale fosse l'incidenza dovuta al consumo di alcol.

