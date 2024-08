2 ago 2024 08:36

ALT! NON SI VOLA PIU’ VERSO ISRAELE - LA COMPAGNIA AEREA "ITA" SOSPENDE I VOLI DA E PER TEL AVIV FINO AL 6 AGOSTO: "IN VIRTÙ DELLE EVOLUZIONI GEOPOLITICHE IN MEDIO ORIENTE E AL FINE DI PRESERVARE LA SICUREZZA DEI PROPRI PASSEGGERI ED EQUIPAGGI, ITA AIRWAYS HA DECISO LA SOSPENSIONE SULLA ROTTA” - ANCHE LA TEDESCA LUFTHANSA E LA SVIZZERA SWISS HA ANNUNCIATO LA SOSPENSIONE DI TUTTI I VOLI PER TEL AVIV, FINO ALL'8 AGOSTO…