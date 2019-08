ALT, PARLA LA “ZINGARACCIA” – “STASERA ITALIA” INTERVISTA LA ROM CHE HA MINACCIATO DI MORTE SALVINI: “RUBAVO TUTTO QUELLO CHE MI CAPITAVA. SONO DA SETTE ANNI AI DOMICILIARI. CONFERMO, GLI SERVIREBBE UNA PALLOTTOLA PERCHÉ CI VUOLE STERMINARE” – LA SUPER VILLA DENTRO IL CAMPO ROM TRA GOMORRA E BEVERLY HILLS: COLONNATO MODELLO TEMPIO, TETTOIA IN PLEXIGLASS E CANDELABRI DI CRISTALLO, TUTTO ABUSIVO E COSTRUITO GRAZIE A… – VIDEO

Lorenzo Mottola per “Libero Quotidiano”

Il campo di via Monte Bisbino è una specie di Beverly Hills dei rom costruita alla periferia nord di Milano. Parliamo di decine di ville in muratura su due o più piani realizzate su terreni agricoli ovviamente non edificabili. In pratica, i nomadi si sono comprati anni fa dei campi e ci hanno fatto una città abusiva, dove risiede un campionario umano degno del' Inferno di Dante, ma con una varietà di peccati anche superiore. Si segnalano perfino poligami: uno dei residenti aveva quattro mogli e diciassette figli.

Qui abita la signora che per alcune strane coincidenze è riuscita a diventare la nuova star dell' informazione in Italia. Il tutto per aver minacciato di morte di fronte alle telecamere Matteo Salvini, il quale ha replicato dandole della "zingaraccia". Sul termine adottato dal ministro degli Interni Libero si è già espresso e evitiamo di tornare sul tema, però può essere interessante raccontare chi è la nuova antagonista del politico più popolare d' Italia.

A RUBARE

«Rubavo tutto quello che mi capitava», ha raccontato la damina in un' illuminante intervista andata in onda a Stasera Italia «Portafogli, tutto. Sono sette anni ai domiciliari e ho combattuto per tutta la vita affinché i miei figli non facciano la mia stessa vita». E quindi apre le porte della sua umile dimora. All' ingresso troviamo un colonnato modello tempio greco, sormontato da una tettoia di plexiglass (tanto per ricordare a tutti che comunque ci troviamo in un campo rom).

All' interno domina il colore bianco, con arredamenti stile-Gomorra, candelabri di cristallo, divani angolari in pelle da una quindicina di persone e così via. Tutto ottenuto, conferma il marito, "truffando e rubando, ma mica agli italiani, solo agli svizzeri". Un' uscita che ha aperto un fronte anche con il governo elvetico: i cronisti del Corriere del Ticino da ieri si stanno occupando della faccenda.

Tornando a Salvini, qualche benpensante ritiene che questo insediamento dovrebbe essere spianato dalle ruspe quanto prima. Tra questi, perfino qualche esponente di centrosinistra, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Gli abitanti della favela a cinque stelle, tuttavia, non intendono mollare, per questo la "zingaraccia" s' è messa a minacciare il vicepremier. Senza pentirsene.

«Certo che confermo, servirebbe una pallottola", ha ribadito sempre di fronte alle telecamere di Rete Quattro la Signora « io penso che ce l' abbia con il nostro popolo, ci vuole sterminare». Teoria curiosa: sospettiamo che Salvini se la sarebbe presa per gli avvertimenti mafiosi anche se fossero arrivate da una guida alpina. Ma il marito sembra non considerare importante la cosa e insiste: «Un condono, serve un condono». Ma il leader leghista non sembra ben disposto: «Che bella famigliola», ha commentato ieri sera su Twitter, «E c' è che li difende... Serve una democratica ruspa!».

AI CONFINI DELLA REALTÀ

Però qui da condonare c' è parecchia roba: allacci alla corrente elettrica abusivi, fogne abusive, tubature abusive. Nel campo fino a qualche tempo fa c' era perfino una piccola stalla abusiva e un maneggio. Ci troviamo letteralmente ai confini della realtà, tra depositi di merce rubata e nullatenenti che sfrecciano su Mercedes da 40mila euro. Quando arriva la polizia in questa zona spunta sempre fuori qualcosa di bizzarro, dalle Jacuzzi ai camper spariti nel nulla a Napoli e trasportati in Lombardia.

Qualche mese fa qui è stato rinvenuto perfino un chihuahua, sottratto alla sua padrona tre anni fa e oggi riconsegnato. La famiglia pensava che l' animale fosse morto. Per non parlare dell' uomo arrestato in loco per aver partecipato a una rapina a Roma nella quale è stata uccisa una signora di 89 anni. Meglio non girare la sera tra questi giardini, insomma. A meno che non si arrivi muniti di una ruspa, ovviamente.