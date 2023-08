ALT! LA RUSSIA HA GIA’ ATTACCATO LA NATO! – LO CONFERMA L’EX PREMIER POLACCO SIKORSKI: “L’AGGRESSIONE RUSSA HA GIÀ POSTO FINE ALLA VITA DI CITTADINI DI PAESI NATO. RICORDO CHE DUE CONTADINI POLACCHI SONO STATI UCCISI ALCUNI MESI FA IN SEGUITO ALLA CADUTA DI UN RAZZO RUSSO. SEI MESI FA, UN MISSILE RUSSO È CADUTO A DIECI CHILOMETRI DAL MIO COLLEGIO ELETTORALE, DOPO AVER ATTRAVERSATO TRE QUARTI DELLA POLONIA. QUANDO VENGONO LANCIATE CENTINAIA DI MISSILI, ANCHE SE NON SI INTENDE COLPIRE IL TERRITORIO DELLA NATO, QUALCUNO DI ESSI SI INCEPPA E IL PERICOLO DI INCIDENTI NON È ININFLUENTE”

Estratto dell’articolo di Orlando Trinchi per “la Stampa”

RADOSLAW SIKORSKI

Il politologo ed europarlamentare, già ministro degli Esteri della Polonia dal 2007 al 2014, Radoslaw Sikorskiè […] La frontiera tra Polonia e Bielorussia è rovente in questo agosto 2023: la Wagner minaccia infiltrazioni, Minsk mostra i muscoli […]

Onorevole Sikorski, come reagirà Varsavia a tutte queste provocazioni?

«Disponiamo di fotografie e video di elicotteri bielorussi con dotazione di armi. Possediamo video, girati alcuni chilometri all’interno della Polonia, che testimoniano come questi elicotteri abbiano trascorso fino a dieci minuti sul lato polacco del confine. È quindi assurdo che i bielorussi lo neghino».

Missile caduto a Przewodow

[…] « […] Lukashenko e Putin […] stanno disponendo i mercenari russi in prossimità del confine polacco. Naturalmente, la Polonia deve rispondere, perché si tratta di incalliti criminali di guerra: se questi mercenari attraverseranno il confine, verranno trattati di conseguenza. […]».

Si parla molto del corridoio di Suwalki. È davvero a rischio?

«I Wagner sono criminali di guerra, ma sono armati in modo leggero […] Non saremo […] intimiditi da un gruppo di teppisti russi. La Bielorussia, tuttavia, è uno Stato aggressore […] una dittatura autoritaria e repressiva. Non possiamo ignorare questa minaccia […]».

Frammenti del missile caduto a Przewodow

Oltre a Polonia e Lituania, anche la Romania, pochi giorni fa, ha definito inaccettabili gli attacchi russi vicino al confine.

«L’aggressione russa ha già posto fine alla vita di cittadini dei Paesi Nato. Ricordo che due contadini polacchi sono stati uccisi alcuni mesi fa in seguito alla caduta di un razzo russo. In questo momento, sto parlando dal mio collegio elettorale in Polonia: sei mesi fa, un missile russo è caduto dieci chilometri da qui, dopo aver attraversato tre quarti della Polonia. Quando vengono lanciate centinaia di missili, anche se non si intende colpire il territorio della Nato, qualcuno di essi inevitabilmente si inceppa e il pericolo di tali incidenti non è ininfluente. Ma c’è una soluzione per questo, ovvero che la Russia fermi questa guerra di aggressione e abbandoni il territorio ucraino».

valery gerasimov vladimir putin 4

[…] Le richieste di Russia e Ucraina sembrano inconciliabili. La pace è lontana?

«Questo, al momento, dipende da Putin. Putin dovrebbe realizzare che cominciare la guerra è stato un errore, ma non sono sicuro che possa sopravvivere alla sconfitta. I conflitti coloniali del passato – i francesi in Indocina, gli inglesi in Nord America, i portoghesi in Angola, gli italiani in Abissinia, odierna Etiopia –, hanno impiegato circa un decennio per concludersi, di solito con una leadership diversa da quella che li ha intrapresi. Spero che qualcosa accada – che Putin venga rimosso o che le truppe russe inizino a ribellarsi – ma dovremo prepararci all'eventualità che potranno volerci ancora alcuni anni prima che questa guerra finisca».

