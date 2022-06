ALT! SPUNTA UNA GOLA PROFONDA SULLA CONDANNA DI AMBER HEARD - UN PRESUNTO GIURATO SPIFFERA SU TIKTOK I MOTIVI DELLA VITTORIA DI JOHNNY DEPP. CHE SONO MOLTO PIÙ SEMPLICI DI QUANTO PREVISTO: “TUTTO QUELLO CHE DICEVA HEARD SEMBRAVA UN MARE DI CAZZATE” - COME IL FATTO CHE AVESSE ASSICURATO DI VERSARE 7 MILIONI DI DOLLARI AVUTI DA DEPP PER IL DIVORZIO IN BENEFICENZA E INVECE... - E POI: "QUANDO LEI MI GUARDAVA MI METTEVA A DISAGIO"

Dagotraduzione da Daily Mail

Conversazione con il giurato anonimo del processo Depp- Heard su TikTok

Ora spunta un uomo che afferma di essere uno dei sette giurati che hanno espresso il verdetto nel processo più famoso degli ultimi tempi, quello della star Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard, vinto clamorosamente dell’ex “Pirata dei Caraibi.

E svela le motivazioni che hanno spinto la giuria popolare a condannare la Heard. Secondo l’uomo che ha pubblicato un video su TikTok dicendo però di voler rimanere anonimo, i giurati durante il processo hanno avuto la sensazione che Heard fosse inaffidabile e “istigatrice” delle violenze coniugali e che trovavano Depp molto più credibile.

È difficile stabilire se l’uomo sia davvero uno dei giurati del processo, visto che i nomi dei giurati sono stati sigillati per un anno dalla fine del processo, ma i membri della giuria possono farsi avanti volontariamente e parlare delle proprie esperienze.

“Qual è stato il momento in cui hai pensato: se sta mentendo su questo, sta mentendo su tutto?”, ha chiesto un utente di TikTok.

L’uomo ha risposto: “Direi, il fatto della donazione in beneficenza”.

Conversazione con il giurato anonimo del processo Depp-Heard su TikTok 3

Heard infatti aveva promesso di donare metà della somma corrispostale da Depp nell’accordo di divorzio, 7 milioni di dollari, all'ACLU, ma Terence Dougherty, direttore operativo e consigliere generale dell'ACLU, nella sua testimonianza ha detto che ciò non è mai avvenuto.

Quando è stata interrogata sulla bugia, la Heard ha affermato di aver usato la parola "donato" e "promesso" come sinonimi, un commento che, secondo l’anonimo giurato, sarebbe stato accolto con incredulità dagli avvocati di Depp.

L'utente di TikTok ha quindi elogiato l'avvocato di Depp, Camille Vasquez - dicendo che "ha fatto un ottimo lavoro" - ed è stato critico nei confronti della sorella di Heard, Whitney, che ha testimoniato per Amber.

"Sembrava sostenere sua sorella per obbligo", ha detto il presunto giurato.

"Non sembrava che volesse essere lì."

Alla domanda se la giuria "odiasse" Heard, il giurato ha risposto: "Non la odiava, ma la maggior parte di giurati non provavano empatia".

I giurati, a Fairfax, in Virginia, hanno trascorso sei settimane ad ascoltare le prove e poi 12 ore a valutarle prima di emettere il verdetto finale mercoledì pomeriggio, che ha dato ragione a Depp.

"Oggi è stato il mio ultimo giorno in cui sono stato giurato nel processo Amber Heard-Johnny Depp", ha iniziato il giurato, nella sua prima clip di TikTok.

"E vorrei rimanere anonimo, ma ho pensato di dare un'idea dei miei pensieri sul processo."

L’uomo ha detto che non era particolarmente informato sull'attrice texana, 36 anni, né su Depp, 58, prima dell'inizio del processo.

Conversazione con il giurato anonimo del processo Depp-Heard su TikTok 4

"Non seguo molto la cultura pop, quindi non ero davvero un fan di Johnny Depp o Amber Heard, quindi sento di poter essere stato piuttosto imparziale sull'intera faccenda", ha detto.

"Ma fin dall'inizio, quando Amber Heard stava testimoniando, tutto sembrava così fuori luogo dal modo in cui continuava a guardarmi negli occhi, e mi ha messo estremamente a disagio, al punto che non l'ho più guardata, quando lei rispondeva.

"Mi limitavo ad ascoltare attentamente, e tutto ciò che stava dicendo mi sembravano cazzate".

johnny depp a processo

Il presunto giurato ha detto che, dopo la fine del processo, è andato su TikTok e "mi sbalordisce come ogni singola persona sembrava commentare quanto fosse strano" il suo sguardo.

"Questa era la mia sensazione istintiva", ha detto.

“Amber Heard. Che pazza”.

Un utente di TikTok ha commentato: “Mi sono sentito male per voi ragazzi”.

Lui ha risposto: "Non potevo nemmeno più guardarla".

In un secondo video, gli è stato chiesto come si sentiva riguardo all'avvocato di Heard, Elaine Bredehoft, "che sostanzialmente ha accusato tutti voi giurati di non rispettare le regole?".

amber heard al processo in virginia 5

Il giurato ha risposto: “Sto cercando di guardarla con empatia e comprensione”.

«Non sono sicuro che voi ragazzi abbiate notato quanto Amber Heard stesse manipolando Johnny Depp”. “Non avrebbe mai potuto ammettere di essersi sbagliata”.

“Da come gli parlava nelle registrazioni: lei non ha mai ammesso di aver fatto qualcosa”.

“E lo ha portato al processo”.

L’uomo poi ha continuato: “Sembra che noi esseri umani portiamo naturalmente nella tomba le nostre verità personali quando non possiamo ammettere di avere torto”.

“Quindi sento che è ciò che la sua squadra sta faceno ora, è una campagna diffamatoria, per non ammettere di essere colpevoli. Perché se dovessero solo nascondersi e accettare il verdetto, in un certo senso agli occhi del pubblico potrebbe essere visto come un'ammissione di colpa”.

amber heard al processo in virginia 6

“Quindi penso che questo sia solo il loro modo di cercare di farsi strada con le unghie e con i denti nel tentativo di salvare la dignità, in qualche modo, per Amber Heard."

Un utente di TikTok ha chiesto anche se è ha agito per esperienza personale.

"Sì, mi ha ricordato una mia relazione, come il mio ex partner era solito tentare di manipolare", ha detto.

"Mi sono fidato del mio istinto."

Gli è stato poi chiesto in dettaglio come gli altri quattro uomini e due donne hanno deciso l'importo del risarcimento.

Depp ha fatto causa per 50 milioni di dollari di mancati guadagni in seguito alla pubblicazione di un articolo sul Washington Post scritto da Amber Heard sulla loro relazione (anche se Depp non era mai nominato) che avrebbe danneggiato la sua carriera;

amber heard al processo

Heard ha contro-citato in giudizio Depp per 100 milioni. La giuria ha assegnato a Depp 15 milioni di dollari - 10 milioni di risarcimento danni e 5 milioni per la sanzione per diffamazione.

Secondo lo statuto della Virginia, i danni punitivi di Depp sono limitati a $ 350.000, per un totale di poco più di 10 milioni di dollari.

Heard ha ricevuto 2 milioni di dollari risarcimento danni. "Amber Heard ha ricevuto due milioni di dollari in questo caso per un paio di ragioni diverse", ha spiegato il giurato.

"Se ricordi, in questo processo ha anche citato in giudizio Johnny Depp per diffamazione, a causa delle dichiarazioni degli avvocati di Johnny. Che stavano affermando che Amber avrebbe messo a soqquadro l'appartamento per farlo sembrare molto peggio agli occhi della polizia”.

amber heard testimonia al processo 4

Alla domanda sul motivo per cui non hanno assegnato a Depp l'intero importo di 50 milioni di dollari, ha risposto: "L’importo è irrealistico e non tutti i giurati hanno concordato sugli importi. E’ stata trovata una via di mezzo”. In ogni caso, il presunto giurato ha voluto rimarcare che quasi tutti sentivano che Depp fosse più credibile.

amber heard testimonia al processo 5 Fan in coda per assistere al processo Kate Moss testimonia al processo Depp Heard 2

amber heard al processo 4 Amber Heard e Johnny Depp al processo 4 Amber Heard e Johnny Depp al processo 5 johnny depp al processo amber heard al processo in virginia 3

Amber Heard e Johnny Depp al processo 2