ALTA MODA, ALTISSIMO SFRUTTAMENTO - LA GUARDIA DI FINANZA HA SCOPERTO IN PROVINCIA DI VARESE UN EDIFICIO FATISCENTE E SPROVVISTO DI OGNI PERMESSO O CERTIFICAZIONE IN CUI LAVORATORI CLANDESTINI PRODUCEVANO, IN NERO, VESTITI PER GRIFFE D'ALTA MODA - I DISGRAZIATI (TRA CUI ANCHE DEI MINORENNI) ERANO PAGATI 8 EURO L’ORA E VIVEVANO IN CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE PRECARIE - IL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ E’ UN CINESE DI 52 ANNI…