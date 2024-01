ALTA TENSIONE PER I PREPARATIVI DELLA FESTA DI COMPLEANNO DI YASH, STAR QUASI 38ENNE DEL CINEMA INDIANO – A BENGALORE TRE SUOI FAN SONO MORTI FULMINATI MENTRE PROVAVANO AD APPENDERE UNO STRISCIONE DI AUGURI SU DEI CAVI DELL'ALTA TENSIONE - TRE SONO RIMASTI FERITI PER LA SCOSSA ELETTRICA CHE SI È SCATENATA QUANDO IL FILO D'ACCIAIO CON CUI STAVANO STENDENDO LO STRISCIONE È ENTRATO IN CONTATTO CON...

(ANSA) - I preparativi per celebrare il 38esimo compleanno dell'attore Yash, star indiscussa del cinema del Karnataka, si è trasformata in tragedia per tre suoi fan, fulminati la notte scorsa mentre issavano uno striscione di auguri in un villaggio. Oltre a loro altri tre sono rimasti gravemente feriti per la scossa elettrica che si è scatenata quando il filo d'acciaio con cui stavano stendendo lo striscione è entrato in contatto con un cavo dell'alta tensione che corre sopra le case.

L'attore, una star del cinema indiano, si è dichiarato "affranto per l'incidente". La passione con cui i fan lo adulano ha già avuto risvolti drammatici. In occasione del suo compleanno l'attore offre ogni anno dolci e doni a chiunque si presenti alla sua villa di Bengalore; nel 2019, quando l'attore non si fece vedere, uno dei fan si immolò davanti all'ingresso. Devastato dall'orrore, Yash donò alla famiglia una cospicua somma.

