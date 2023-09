26 set 2023 19:29

ALTISSIMA, PURISSIMA, FALSISSIMA – REINHOLD MESSNER ROSICA DOPO CHE IL GUINNES WORLD RECORDS GLI HA TOLTO IL PRIMATO PER AVER SCALATO TUTTE LE 14 VETTE SOPRA GLI OTTOMILA METRI, IN BASE A NUOVE RICERCHE CHE SOSTENGONO CHE NON SAREBBE MAI ARRIVATO IN CIMA ALL’ANNAPURNA, IN NEPAL: “SONO INVENZIONI PER LUCRARE SULLA MIA SCHIENA”. POI FA LO GNORRI: “NON HO FATTO QUEL CHE HO FATTO PER STABILIRE UN PRIMATO. L’ALPINISMO NON SI FA PER IL GUINNES E NON CONOSCE RECORD” (ALLORA PERCHÉ SI INCAZZA TANTO?)