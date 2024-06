7 giu 2024 15:35

IN ALTO I CALICI! - FINLANDIA E SVEZIA VORREBBERO LIBERALIZZARE LA VENDITA DELL'ALCOL - ALL'INIZIO DEL SECOLO SCORSO, NEI PAESI SCANDINAVI, FURONO INTRODOTTE LEGGI PER LIMITARE IL CONSUMO (E LA VENDITA) DI BEVANDE ALCOLICHE PER PRESERVARE LE SCORTE INVERNALI DI CEREALI E PATATE (DUE INGREDIENTI NECESSARI PER PRODURRE ALCOLICI) - SE L'UE NON SI OPPONESSE, IN SVEZIA I PRODUTTORI DI VINO, BIRRA E SIDRO POTRANNO VENDERLI DIRETTAMENTE, MENTRE IN FINLANDIA…