DAGOREPORT - PREGHIAMO SAN MATTEO SALVINI: IL SOLO CHE PUOI MANDARE A CASA LA DUCETTA COATTA - SCAZZANDO, SI VA A GRAN GALOPPO VERSO L'IMPLOSIONE DEL GOVERNO - L’ULTIMO TEATRINO DELLE CRUDELTÀ SI È SVOLTO, IN SOSTANZA, COSÌ - SALVINI: “SE ANDIAMO AVANTI COSÌ, IO MOLLO IL GOVERNO!”. MELONI: “SE CADE, SI VA AL VOTO!”. SALVINI: “BENE, UNA VOLTA VINTE LE ELEZIONI, SENZA LA LEGA CON CHI LO FAI IL GOVERNO? IL TAVOLO SI REGGE CON TRE GAMBE” - A FAR ESPLODERE LA TENSIONE, DOPO LO SCHIAFFO IN SARDEGNA, LA DECISIONE DI FDI DI METTERE LE MANI SULLA LOMBARDIA, REGIONE PIU' RICCA D'ITALIA E FORTINO DELLA LEGA - IL CLAN DEI FRATELLI LA RUSSA NON HA ACCETTATO LA PORTA SBATTUTA IN FACCIA AGLI ANGELUCCI - OGGI SUL CORRIERE BRILLA IL TITOLO: “QUELL’ATTRAZIONE IRRESISTIBILE TRA SALVINI E CONTE”...