22 gen 2024 16:48

ALTRI GUAI PER CHIARA FERRAGNI! - LA MOGLIE DI FEDEZ È INDAGATA PER TRUFFA AGGRAVATA PER LA VICENDA DELLE UOVA DI PASQUA DI "DOLCI PREZIOSI", "GRIFFATE" CON IL SUO MARCHIO, E PER LA BAMBOLA "TRUDI" - DOPO IL "PANDORO-GATE" ALL'INFLUENCER NON NE È ANDATA BENE UNA: LA FERRAGNI AVEVA PROMESSO DI DARE IN BENEFICENZA I PROVENTI DEI DOLCI DI PASQUA ALL’ASSOCIAZIONE “I BAMBINI DELLE FATE”, COSA CHE...