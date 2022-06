UN ALTRO ALLOCCO SPENNATO A DOVERE - DANIEL AUTEUIL E' STATO RAPINATO DELL'OROLOGIO A NAPOLI - L'ATTORE FRANCESE, IN CITTA' CON IL SUO SPETTACOLO "DEJEUNER EN L'AIR", ERA SU UN TAXI CON I FINESTRINI APERTI QUANDO DUE GIOVANI A BORDO DI UNO SCOOTER SI SONO AVVICINATI E GLI HANNO STRAPPATO DAL BRACCIO IN PATEK PHILIPPE DA 39MILA EURO CHE INDOSSAVA AL POLSO...

Da ilmessaggero.it

L'attore francese Daniel Auteuil è stato rapinato dell'orologio a Napoli. Auteuil, in città con il suo spettacolo «Dejeuner en l'air» che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna «Campania Teatro Festival», si trovava in via Nuova Marina nei pressi di un hotel quando è stato sorpreso da due uomini a bordo di uno scooter che gli hanno sfilato l'orologio, un Patek Philippe del valore di 39mila euro. Auteuil ha poi denunciato l'accaduto alla Polizia.

LA DINAMICA Due giovani a bordo di uno scooter si sono affiancati al taxi su cui si trovava l'attore e, approfittando dei finestrini aperti, hanno strappato l'orologio dal braccio di Auteuil, allontanandosi subito dopo a gran velocità. Nessuna conseguenza fisica per Auteuil.

Auteuil, 72 anni compiuti lo scorso gennaio, sarà questa sera in scena al teatro Mercadante di Napoli con “Déjeuner en l'air”, uno spettacolo in cui canta i versi del poeta Jean-Paul Toulet accompagnato da un pianista e da un chitarrista. Attore, regista, scrittore ma anche musicista, Auteuil ha lavorato in decine di film, spesso diretti da registi italiani come “Sostiene Pereira” di Roberto Faenza (1995) al fianco di Marcello Mastroianni o le due pellicole di Roberto Andò “Sotto falso nome” e “Le confessioni”, con Toni Servillo.

Tra le sue pellicole più note, “L'avversario” del 2002. Ha vinto il David di Donatello come miglior attore straniero nel 1993 per “Un cuore in inverno”, e due volte il Cèsar, l'Oscar del cinema francese, come miglior protagonista. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi utili alle indagini e risalire all'identità degli scippatori.

