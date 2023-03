ALTRO CHE CHATGPT E PADRE PIO: LA VERA INTELLIGENZA ARTIFICIALE È QUELLA IMPIEGATA IN GUERRA – L’USO MILITARE DELLA “AI” È GIÀ REALTÀ: GLI UCRAINI USANO I PRODOTTI DI AZIENDE PRIVATE AMERICANE PER COLPIRE CON PRECISIONE OBIETTIVI RUSSI, GRAZIE AI BIG DATA E ALL’ANALISI DEI FEED DEI SOCIAL – IL SUMMIT “REAIM” ALL’AJA E IL RUOLO DELLA SOCIETÀ STATUNITENSE PALANTIR: "SIAMO RESPONSABILI DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI ATTACCHI..."

Estratto da www.wired.it

intelligenza artificiale e guerra

L'interesse recente dell'opinione pubblica verso l'intelligenza artificiale si è concentrato soprattutto sugli aspetti ricreativi, ma la nuova tecnologia ha un'applicazione molto più seria e preoccupante che riguarda le guerre.

L'Ai viene già utilizzata in Ucraina: il conflitto ha di fatto anticipato l'uso dell'intelligenza artificiale in guerra, portando sul campo di battaglia strumenti e programmi ancora da perfezionare. Ora l'innovazione è nell'agenda dei leader militari e politici di tutto il mondo; per questo si è svolto il primo vertice internazionale sull'uso militare responsabile dell'Ai che ha stimolato una discussione etica e le principali preoccupazioni riguardanti l'arrivo dell'Ai nei conflitti.

alex karp di palantir con volodymyr zelensky a kiev

Ha avuto luogo a L'Aia, in Olanda, il Reaim Summit, manifestazione organizzata dal governo olandese per posizionare il tema dell'Ai nel mondo militare più in alto nell'agenda politica internazionale.

All'evento hanno partecipato delegati di 50 Paesi, fra cui Stati Uniti e Cina, ma i Paesi Bassi e la Corea del Sud co-organizzatrice non hanno invitato la Russia. Erano presenti anche aziende private: l'amministratore delegato di Palantir, compagnia statunitense specializzata nelle nuove tecnologie e nell'analisi di big data, non ha nascosto il coinvolgimento della propria azienda nel conflitto in Ucraina.

alex karp di palantir a kiev

“Siamo responsabili della maggior parte degli attacchi” ha detto Alex Karp di Palantir. La sua impresa sfrutta l'intelligenza artificiale per colpire obiettivi russi ed è quindi a supporto della nazione di Kiev. Fra i servizi di Palantir la possibilità di analizzare i movimenti satellitari e i feed dei social media per aiutare a visualizzare la posizione di un nemico […]. L'Ai riesce ad analizzare una grande quantità di dati in poco tempo, velocizzando gli attacchi e favorendo un approccio ostile in minor tempo.

"[…] Sul fatto che l'Ai in guerra sia una realtà non ci sono dubbi: i governi devono esaminare quale parte dei loro budget per la difesa sarà destinata ai progressi della tecnologia, soprattutto perché la conversazione è cambiata negli ultimi sei mesi.

L'intelligenza artificiale offre un importante vantaggio strategico nei contesti di guerra, in quanto favorisce la possibilità di automatizzare compiti ripetitivi e consente una maggiore accuratezza e precisione nelle operazioni di combattimento. […]

intelligenza artificiale e guerra 3

I sistemi di imaging basati sull'intelligenza artificiale possono fornire un'immagine precisa di ciò che sta accadendo in una situazione di combattimento, consentendo colpi più precisi e meno danni collaterali.

Inoltre, i sistemi di posizionamento basati sull'intelligenza artificiale consentono una maggiore precisione nel puntamento di munizioni esplosive e nella navigazione di aerei da combattimento e altre unità di combattimento. Il software e gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale offrono la possibilità di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido e accurato per ottenere informazioni preziose. […]

