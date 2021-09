ALTRO CHE COFFEE SHOP - A BASILEA, ALCUNI BAR E LOCALI VENDONO PALLONCINI RIEMPITI DI PROTOSSIDO DI AZOTO, NOTO COME GAS ESILARANTE, PER 5 FRANCHI, MENO DI UNA BIRRA – UNA BOCCATA DI GAS PROVOCA UNO SBALLO DI UNA DECINA DI SECONDI – AL MOMENTO LA VENDITA È LEGALE MA L’INALAZIONE DEL GAS POTREBBE AVERE SERI EFFETTI COLLATERALI, COME…

Riccardo Antoniucci per il "Fatto quotidiano"

Se pensate di aver visto tutto e che la notte non ha più nulla da offrire allora visitate Basilea e la sua vita notturna. Secondo il sito di informazione locale Blick, infatti, una decina tra bar e locali della città svizzera avrebbero cominciato a offrire ai clienti palloncini riempiti di protossido di azoto, meglio noto come gas esilarante.

Come suggerisce il nome, dare una boccata di gas provoca uno sballo di una decina di secondi, che pare dia le vertigini. Sembrava una trovata da film in bianco e nero, e invece pare sia la nuova frontiera del divertimento. Niente di illegale, e anche questo è il bello. E un costo contenuto: 5 franchi, meno di una birra. Pare però che non sempre vada tutto liscio.

A volte qualcuno finisce sul pavimento con le contorsioni in stato di incoscienza per aver inalato troppo gas in una volta. Le autorità locali stanno alzando la guardia e pensano di rendere la pratica illegale. Nessuno ha ancora indagato sul perché come supporto per assumere il gas si siano scelti proprio i palloncini. Un occhio strizzato alla tradizione comica, forse.

