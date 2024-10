ALTRO CHE CRISI: HARRY E MEGHAN HANNO COMPRATO UNA CASA IN PORTOGALLO PER AVERE UNA BASE IN EUROPA – I DUE, DOPO ESSERE STATI OSPITI NELLA RESIDENZA A SUD DI LISBONA DELLA PRINCIPESSA EUGENIE, HANNO DECISO DI METTERE LE MANI SU UNA PROPRIETÀ POCO DISTANTE, METTENDO A TACERE NON SOLO LE VOCI DI DIVORZIO, MA ANCHE CHI PENSA CHE SIANO SUL LASTRICO – GRAZIE ALL’INVESTIMENTO, I DUCHI POTREBBERO RICEVERE...

(ANSA) - Harry e Meghan hanno acquistato una casa in Portogallo per le loro vacanze e per avere una base in vista delle trasferte in Europa. E' quanto si legge sui media del Regno Unito secondo cui i Sussex avevano trascorso alcuni giorni in villeggiatura coperti dal riserbo nel Paese iberico lo scorso settembre, ospiti della cugina di Harry e William, la 34enne principessa Eugenie, e del marito Jack Brooksbank. La figlia del principe Andrea è solita infatti dividere il suo tempo tra Londra e un lussuoso resort nella regione dell'Alentejo, a sud di Lisbona, dove il consorte si occupa di marketing oltre ad avere una proprietà.

La notizia sembra smentire così i gossip dei tabloid britannici ostili ai Sussex, sia su loro ipotetici problemi economici, sia su un isolamento assoluto fra i Windsor - dopo lo strappo del 2020 dalla famiglia reale e il trasferimento negli Usa - ma anche sulle ricorrenti 'fake news' di fantomatiche turbolenze di coppia. Non sono finora emersi dettagli sulla proprietà comprata dai Sussex, che comunque si troverebbe nelle vicinanze di quella di Eugenie.

Non solo, come previsto dalle norme portoghesi, con un investimento nel Paese Harry e Meghan potrebbero ricevere uno dei cosiddetti "visti d'oro", i permessi di soggiorno per i residenti vip e facoltosi. Il principe in passato per le sue rare trasferte europee era solito soggiornare a Frogmore Cottage, nella tenuta del castello di Windsor, prima dello 'sfratto' deciso dal padre re Carlo dopo il trasferimento del secondogenito in California.

