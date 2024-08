10 ago 2024 10:00

ALTRO CHE CRISI – ELODIE E ANDREA IANNONE TORNANO A POSTARE FOTO PICCANTINE PER METTERE A TACERE I RUMOR SULLA FINE DELLA LORO RELAZIONE – LUI HA COMPIUTO 35 ANNI E LEI, PER FARGLI GLI AUGURI SOCIAL, HA DELIZIATO I PIPPAROLI CON UNA FOTO IN CUI APPARE NUDA A LETTO CON IL SENO COPERTO DA UNA MANO - UNA SERIE DI SCATTI, TRA SLINGUAZZATE E MOMENTI DI COMPLICITÀ, PER FAR DIMENTICARE I GIORNI IN CUI SEMBRAVANO A UN PASSO DALLO SFANCULARSI…