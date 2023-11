ALTRO CHE DISGELO TRA HARRY E BUCKINGHAM PALACE: ARRIVA UN’ALTRA BOMBA SULLA ROYAL FAMILY A RIDOSSO DEL COMPLEANNO DI RE CARLO – IL GIORNALISTA OMID SCOBIE STA PER PUBBLICARE “ENDGAME”, IL LIBRO CHE RIVELA COME I SUSSEX ABBIANO COMPLETAMENTE ISOLATO HARRY DURANTE GLI ULTIMI GIORNI DELLA REGINA ELISABETTA – NON SOLO: IL LIBRO RIVELA ANCHE CHE WILLIAM SAREBBE CONTRARIO ALLA TREGUA CON IL FRATELLO WILLIAM LO CONSIDEREBBE “UN DISERTORE CHE NON PUÒ PIÙ TORNARE INDIETRO…”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

ENDGAME DI OMID SCOBIE

[…] Harry sta per lanciare un’altra bomba mediatica su Buckingham Palace. Per meglio dire a innescarla è il nuovo libro di Omid Scobie, giornalista amico e portavoce (seppur non ufficiale) di Harry e Meghan Markle nonché coautore della biografia «Finding Freedom». Ma a fornire l’incandescente contenuto del volume sono stati proprio i Sussex.

«Endgame» uscirà il 28 novembre ma di quelle 416 pagine stanno già circolando – guarda caso a ridosso del compleanno di Re Carlo III appena festeggiato – alcune imbarazzanti anticipazioni buone per far tremare i Windsor. Il libro infatti rivela che Harry venne tenuto all’oscuro nel settembre 2022 del peggioramento delle condizioni della nonna, la regina Elisabetta II. Anzi, il figlio di scorta, «The Spare», pare che venen completamente isolato anche quando ormai i conduttori della BBC indossavano il completo nero in segno di lutto.

i principi william, harry kate middleton meghan markle 1

NESSUNA RISPOSTA DA WILLIAM

Ma c’è di più. Quando Carlo finalmente telefonò a Harry per dirgli di recarsi al più presto in Scozia, lui mandò un messaggio al fratello William per chiedergli se potevano viaggiare insieme, ma il messaggio cadde nel vuoto. Ma c’è ancora di più. Una seconda telefonata del padre che ordinò al figlio di presentarsi a Balmoral da solo, senza Meghan Markle.

LA NOTIZIA

Harry, lasciato solo, aveva trovato all’ultimo minuto un altro aereo a noleggio (per 35.000 euro) e si era imbarcato alle 17.35. La regina era morta alle 15.10 ma nessuno lo aveva avvertito. Il Palazzo voleva annunciare la morte mentre Harry era in volo. […]

L’ADDIO NEGATO ALLA REGINA-NONNA

il principe harry arriva a balmoral 2

[…] Quando il suo aereo privato atterrò ad Aberdeen, la morte della sovrana era stata già annunciata. In un frangente tanto doloroso, scrive Scobie, «i Windsor lasciarono Harry completamente solo». Dalle prime anticipazioni di «Endgame», scopriamo che il giornalista fa anche altre rivelazioni. Per esempio sostiene che William ancora oggi sia ancora «assolutamente contrario» alla tregua con il fratello. L’erede al trono considera Harry «un disertore che non può più tornare indietro» e quindi sia definitivamente fuori dalla «Ditta».

il principe harry arriva a balmoral 1

LA FURIA DI BUCKINGHAM PALACE

Secondo il Mirror il Palazzo sarebbe furioso per questo nuovo attacco alla royal family. […]

Se ci saranno accuse più pesanti, il Palazzo potrebbe anche rispondere. Ormai i fratelli non si parlano ed entrambi hanno rinunciato alla speranza di riconciliarsi.

i principi william e harry 2 OMID SCOBIE il principe harry lascia balmoral 5 il principe harry arriva a st. paul il principe harry e meghan il principe william e kate i principi william e harry harry e meghan duchi di sussex HARRY MEGHAN KATE E WILLIAM MEME BY OSHO divise harry e william i principi william, harry kate middleton meghan markle 2 veglia regina elisabetta harry e william 2 re carlo, william e harry al funerale della regina elisabetta harry, william e kate