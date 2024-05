ALTRO CHE DOPPIO GIOCO: LA POSIZIONE DELLA CINA È CHIARISSIMA ED È AL FIANCO DI PUTIN! – XI JINPING LO DICE CHIARAMENTE DOPO L’INCONTRO CON “MAD VLAD”: “CONCORDO CON LUI SULLA NECESSITÀ DI TROVARE UNA SOLUZIONE POLITICA AL CONFLITTO IN UCRAINA” (CHE VUOL DIRE BOMBARDARE) - PECHINO E MOSCA SI IMPEGNANO A “RAFFORZARE” ANCORA I “LEGAMI MILITARI” – IL PRESIDENTE RUSSO SI DICE GRATO ALLA CINA E RILANCIA: “LAVORIAMO INSIEME PER UN ORDINE MONDIALE PIÙ GIUSTO"

RUSSIA-CINA: PUTIN, 'LAVORIAMO INSIEME PER ORDINE MONDIALE PIÙ GIUSTO'

vladimir putin e xi jinping a pechino

(Adnkronos) - Russia e Cina stanno lavorando insieme per creare un ordine mondiale "più giusto" e basato sul diritto internazionale e sull'equilibrio degli interessi di tutti i Paesi. Lo ha indicato il presidente russo, Vladimir Putin, in seguito al colloquio con il suo omologo cinese, Xi Jinping.

"Entrambi i Paesi stanno perseguendo una politica estera indipendente. Stiamo lavorando insieme per formare un ordine mondiale multipolare più giusto e democratico, che dovrebbe basarsi sul ruolo centrale delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di Sicurezza, sul diritto internazionale, sulla cultura e sulla civiltà", ha affermato Putin, auspicando che il nuovo ordine garantisca "un equilibrio degli "interessi" di tutti i membri della comunità internazionale.

XI, CONCORDO CON PUTIN SU SOLUZIONE POLITICA CRISI UCRAINA

vladimir putin xi jinping

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha riferito di aver concordato con la controparte russa Valdimir Putin sulla necessità di "trovare una soluzione politica" al conflitto in Ucraina. E' quanto ha detto Xi incontrando i media insieme a Putin dop il bilaterale avuto nella Grande sala del popolo.

RUSSIA E CINA CONTINUERANNO A RAFFORZARE I LEGAMI MILITARI

(ANSA) - Russia e Cina s'impegnano a rafforzare i legami militari. In base alla dichiarazione congiunta firmata a Pechino dai presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping, diffusa allo stato solo dal Cremlino, "Mosca e Pechino continueranno a rafforzare la fiducia e la cooperazione nella sfera militare e ad espandere la portata delle esercitazioni e dell'addestramento militare". I due Paesi sono pronti a tenere regolarmente pattugliamenti navali e aerei congiunti, a rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, e ad aumentare il potenziale e il livello delle risposte congiunte alle sfide e alle minacce.

vladimir putin e xi jinping a pechino

CINA E RUSSIA,'EVITARE UN'ULTERIORE ESCALATION IN UCRAINA'

(ANSA) - Cina e Russia hanno concordato di ritenere necessario prevenire "un'ulteriore escalation" del conflitto in Ucraina: lo si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dopo il bilaterale tenuto a Pechino tra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin.

Russia e Cina "sottolineano la necessità di fermare qualsiasi passo capace di contribuire al prolungamento delle ostilità e all'ulteriore escalation del conflitto", si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dal Cremlino, non ancora da Pechino. La Cina, sul tema, ha respinto le accuse sul suo sostegno a Mosca nella guerra contro l'Ucraina e ha puntato di dito contro l'Occidente, accusato di esacerbare il conflitto inviando altre armi all'Ucraina. La partnership economica e commerciale è stata da Pechino definita come normale attività tra due Paesi.

vladimir putin e xi jinping a pechino

Il Dragone ha sempre rivendicato di essere parte neutrale nel conflitto ucraino, che non ha mai condannato e nel quale ha cercato di proporsi come mediatore. E nell'ultima versione dell'incontro con i media dopo il bilaterale con Putin diffuso dalla diplomazia di Pechino, Xi ha affermato che le due parti hanno concordato sulla necessità di una "soluzione politica" per risolvere la guerra: la posizione cinese su questo tema "è sempre stata chiara", ha osservato Xi, menzionando "il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi" e "delle ragionevoli preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti", nonché la costruzione di "una nuova architettura sulla sicurezza che sia bilanciata, effettiva e sostenibile".

xi jinping vladimir putin a pechino

Sono concetti parte del documento di 12 punti pubblicato a febbraio 2023 dalla Cina come analisi della situazione, piuttosto che un vero e proprio piano di pace, trovando le contestazioni dei Paesi occidentali sulla base della convinzione che avrebbe consentito alla Russia di mantenere gran parte del territorio conquistato in Ucraina a dispetto delle Carta delle Nazioni Unite. La Cina inoltre "attende con impazienza il rapido ripristino della pace e della stabilità nel continente europeo", ha aggiunto Xi, assicurando che Pechino avrebbe continuato "a svolgere un ruolo costruttivo a tale scopo".

MO: XI, 'D'ACCORDO CON PUTIN, SOLUZIONE SI BASI FORMULA 2 POPOLI 2 STATI'

xi jinping vladimir putin a pechino 1

(Adnkronos) - Cina e Russia hanno sottolineato la necessità di una soluzione urgente al conflitto israelo-palestinese, mentre resta un sostanziale stallo nei negoziati per cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha sottolineato il presidente cinese, Xi Jinping, nel primo giorno della visita a Pechino del presidente russo, Vladimir Putin. "Il presidente Putin ed io abbiamo notato l'urgenza di risolvere il conflitto israelo-palestinese e la necessità di risolvere la questione palestinese sulla base della formula due popoli due Stati, attuando la risoluzione delle Nazioni Unite", ha affermato.

UCRAINA: PUTIN, 'GRATI A CINA PER INIZIATIVE PER RISOLVERE CRISI'

matrioske di putin e xi jinping a mosca

(Adnkronos) - Mosca è grata a Pechino per le iniziative portate avanti dalle autorità cinese per risolvere la crisi ucraina. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, in seguito al colloquio con il suo omologo cinese, Xi Jinping.

"Siamo grati ai nostri amici e colleghi cinesi per le iniziative che stanno portando avanti per risolvere questo problema", ha osservato Putin, precisando che questa sera, nel corso di un incontro informale, informerà Xi sulla situazione della crisi in Ucraina.

