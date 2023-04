ALTRO CHE FIGLIO PRODIGO DA ASPETTARE A BRACCIA APERTE: CARLO HA RIFILATO UNO SCHIAFFONE A HARRY – IL GIORNO DELL’INCORONAZIONE IL DUCA DI SUSSEX SIEDERÀ IN DECIMA FILA, IN MEZZO A NORMALI ARISTOCRATICI – UNA SISTEMAZIONE CHE SANCISCE UNA SEPARAZIONE NETTA TRA LUI E IL RESTO DELLA FAMIGLIA - UN’UMILIAZIONE CHE HA FATTO DECIDERE A HARRY DI SCAPPARE DA LONDRA SUBITO DOPO LA CERIMONIA E…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

principe harry re carlo

Se lo sentiva. Harry aveva annusato l’aria: «vuoi vedere che in chiesa mi isoleranno?». Poi si era tranquillizzato: «Papà non avrà il coraggio di farlo». E invece no. Lo schiaffo temuto è arrivato. Ieri è stata resa nota la disposizione dei posti all’interno di Westminster Abbey durante l’incoronazione del 6 maggio di Re Carlo III.

il principe carlo e camilla

Bene. Harry siederà 10 file indietro rispetto alla Famiglia Reale, in mezzo a normali aristocratici di alto (ma non siderale) lignaggio. Un modo per segnare plasticamente di fronte al mondo, quando ormai «The Spare» non sia soltanto un figlio di scorta, ma un figlio ripudiato. A decidere questa sistemazione – dicono alcune fonti reali – avrebbe contribuito non poco lei, Camilla, la nuova regina, quella che nel suo memoir lo stesso Harry non aveva esitato definire una persona cattiva, una «matrigna velenosa».

re carlo, william e harry al funerale della regina elisabetta

Dopo aver appreso dell’umiliante sistemazione all’interno dell’abbazia, pare che Harry abbia deciso di tornare immediatamente in America e non passare neppure un’ora in più a Londra rispetto alla durata secca della cerimonia.

Secondo il Daily Mail l’ex maggiordomo Paul Burrell afferma che il duca di Sussex avendo pochissimo tempo per parlare con il re o suo fratello, il principe di Galles, «non tenterà neppure quell’attesa riconciliazione familiare dopo aver scritto il peggio di loro nel memoir bomba «The Spare» uscito all'inizio di quest'anno.

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

L’unica alleata la cugina Eugenie di York

L’«emarginato» Harry tuttavia all'incoronazione almeno su un’«alleata» potrà contare: sua cugina Eugenie di York. Una delle poche royal che Harry non ha attaccato in Spare. […]

