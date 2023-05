ALTRO CHE FULL METAL JACKET! - IN THAILANDIA UN SERGENTE DELLA MARINA E' STATO INCARCERATO PERCHE' SORPRESO A PUNIRE I SUOI SOLDATI OBBLIGANDOLI A BERE SPERMA MESCOLATO A SALSA DI PESCE - IN UN RAPPORTO DI AMNESTY ALCUNI COSCRITTI HANNO RACCONTATO DI ESSERE STATI COSTRETTI A MASTURBARSI IN PUBBLICO E DI AVER SUBITO VIOLENZE SESSUALI - "GLI ABUSI SONO SONO STATI A LUNGO UN SEGRETO DI PULCINELLA"...

Dagotraduzione da Vice

Esercito thailandese 2

In Thailandia, un sergente della marina è stato incarcerato dopo che è diventato virale online un video in cui lo si vede ordinare ai suoi soldati di bere sperma.

La clip, che è stata girata in un campo di addestramento navale nel distretto di Sattahip di Chon Buri in ottobre, ma è emersa la scorsa settimana, mostra un istruttore della Marina che punisce i coscritti costringendoli a bere sperma mescolato con salsa di pesce. Il sottufficiale di seconda classe Taksin Ngokpilai è accusato di essere l'autore del reato ed è stato detenuto per 30 giorni, ha detto al Bangkok Post un portavoce della Royal Thai Navy.

Esercito thailandese 3

Ngokpilai sarà dimesso dal servizio in un secondo momento, w anche i suoi superiori, il comandante del dipartimento di sicurezza del Royal Thai Marine Corps e il capo del comando e della compagnia di servizio del dipartimento, saranno sospesi rispettivamente per sette giorni e 15 giorni.

I coscritti presenti nel video dello scorso ottobre sono stati recentemente congedati dopo aver completato sei mesi nell'esercito, secondo il Bangkok Post.

Esercito thailandese 4

In Thailandia la coscrizione militare è obbligatoria, e gli uomini thailandesi di età pari o superiore a 21 anni sono soggetti a un sistema di lotteria annuale in cui se estraggono una carta "rossa", devono restare in servizio per due anni, se pescano quella "nera" hanno un'esenzione. In alternativa, i reclutati idonei possono richiedere di prestare servizio volontario, nel qual caso il loro servizio sarà ridotto.

Venerdì il vice ammiraglio della Royal Thai Navy Pokkrong Monthatphalin si è scusato con i coscritti e le loro famiglie per il presunto abuso, sostenendo che la Marina non ha mai sostenuto la violenza come mezzo per punire i coscritti. Ma le forze armate thailandesi hanno una storia a scacchi quando si tratta di rituali di nonnismo e abusi generali di cadetti, reclute e coscritti.

Esercito thailandese 5

Un famigerato caso del 2017 ha visto una recluta dell'esercito di 19 anni morire per «insufficienza cardiaca improvvisa». Il suo corpo mostrava segni di gravi abusi fisici e quando hanno recuperato il corpo la sua famiglia ha scoperto che mancavano molti dei suoi organi.

Nel marzo 2020, Amnesty International ha pubblicato i risultati di un'indagine su un modello diffuso di molestie, percosse e abusi sessuali contro i coscritti militari thailandesi. In 26 interviste con ex soldati e comandanti arruolati e in servizio, compresi gli ufficiali, gli investigatori hanno scoperto che le segnalazioni di abusi sessuali e umiliazioni rituali erano dilaganti.

Esercito thailandese 6

Otto di quei coscritti, addestrati in campi situati in otto province thailandesi, hanno affermato che loro e dozzine di altri sono stati costretti dai comandanti a masturbarsi ed eiaculare in pubblico. Diversi altri membri del servizio hanno detto di essere stati attaccati sessualmente o di aver assistito a tali attacchi.

Nel corso delle indagini, Amnesty International ha documentato tre casi di stupro, un caso di tentato stupro, uno di stupro simulato e altri due casi in cui i coscritti sono stati costretti a fornire "favori sessuali" ai comandanti.

«Gli abusi dei nuovi coscritti nell'esercito thailandese sono stati a lungo un segreto di Pulcinella. Ciò che la nostra ricerca mostra è che tale maltrattamento non è l'eccezione ma la regola, ed deliberatamente messo a tacere all'interno delle forze armate», ha affermato all'epoca Clare Algar, Senior Director for Research, Advocacy & Policy di Amnesty International.

Esercito thailandese 7

«Le reclute hanno descritto come sergenti e addestratori li hanno brutalmente picchiati con bastoni e calci di pistola, li hanno abusati sessualmente e li hanno costretti a fare esercizio finché non sono svenuti».

«L'intera catena di comando è responsabile di questa cultura della violenza e del degrado. Le autorità thailandesi devono adottare misure immediate per fermare queste pratiche abusive e degradanti... così come avviare una commissione d'inchiesta per indagare su questi crimini».

Esercito thailandese 8