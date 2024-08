31 ago 2024 15:50

ALTRO CHE GIORGIA E ARIANNA: I MELONI CHE CONTANO STANNO IN GIAPPONE E ORA ARRIVANO IN LOMBARDIA: UN'AZIENDA AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI CREMONA HA INIZIATO A COLTIVARE LO YUBARI KING, UNA PARTICOLARE VARIETÀ DI MELONE CHE È STATA BATTUTA ALL'ASTA IN SOL LEVANTE PER OLTRE 20MILA EURO IN GIAPPONE – “CI STANNO CHIAMANDO DA TUTTA ITALIA. NON SO PERÒ SE GLI ASPIRANTI ACQUIRENTI SIANO PRONTI A SBORSARE LE STESSE CIFRE DA CAPOGIRO DEI GIAPPONESI PERCHÉ…”