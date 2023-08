ALTRO CHE LAUREA: CONVIENE ANDARE A FARE I CAMIONISTI PER TAYLOR SWIFT! – LA CANTANTE, CON UN PATRIMONIO DI 740 MILIONI DI DOLLARI, HA REGALATO UN BONUS DI 100MILA DOLLARI AGLI AUTOTRASPORTATORI CHE SONO IMPEGNATI NEL SUO TOUR INTERNAZIONALE – MA NON È TUTTO: PERCHÉ OGNI PERSONA CHE LAVORA CON LEI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI STA RICEVENDO UN BONUS SULLO STIPENDIO PER UN TOTALE DI 55 MILIONI DI DOLLARI CHE… VIDEO

Una vera pop star: bella, brava e molto generosa, soprattutto con le persone che le permettono, attraverso il loro lavoro di portare in giro per l’America, e poi per il mondo, dato che è un tour internazionale, i materiali del suo tour. […] Secondo quanto si legge sul sito della Cnn, la cantante ha regalato un bonus da 100mila dollari ad ognuno dei camionisti impegnati nel suo tour internazionale Era’s. Oltre ai camionisti il bonus ammonta ad un totale di oltre 55 milioni di dollari per ogni genere di persona che lavora nel suo show, dagli addetti alle scenografie alle ballerine.

[…] Per il 2019 Forbes stima il suo patrimonio a 360 milioni di dollari. Nel 2021 Forbes stima 550 milioni di dollari. A giugno 2023, la stima è di 740 milioni di dollari.

Secondo Michael Scherkenbach, fondatore della società di camion con sede in Colorado Shomotion trucking company, il tour di Taylor Swift impiega due service per un totale di circa 50 persone. Un bonus solitamente varia dai 5mila ai 10mila dollari. "Si tratta di una cifra che ti cambia la vita - ha detto parlando del bonus - queste persone passano la vita su strada. Dormono di giorno e lavorano tutta la notte. È un lavoro estenuante. Lasciano le famiglie, figli piccoli, per settimane. Per il tour di Taylor sono via da 24 settimane".

