ALTRO CHE “PRIMA GLI ITALIANI”. È UN FERRAGOSTO PER STRANIERI – MENTRE SI REGISTRA UN AUMENTO DEL 22% DI TURISTI DALL'ESTERO RISPETTO AL 2022, MOLTI ITALIANI SONO COSTRETTI A TIRARE LA CINGHIA. E COSÌ RISPARMIANO SU CIBO E HOTEL – PER QUESTO LE SPIAGGE SONO PIENE MA C'È IL TUTTO ESAURITO NELLE STRUTTURE UFFICIALI. INVECE È BOOM DI CAMERE “ABUSIVE” AFFITTATE – E C'È CHI HA SCELTO METE PIÙ ECONOMICHE, DALL'ALBANIA AL MONTENEGRO…

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per www.repubblica.it

ferragosto al mare

A Ferragosto, come già nella seconda settimana del mese, i turisti stranieri stanno preferendo l’Italia alla Francia e alla Spagna. Dal primo al 15 agosto, aumentano così le prenotazioni aeree rispetto allo stesso periodo del 2022 (più 14%), merito soprattutto degli arrivi dall’estero (più 22%).

Peccato solo che alcuni italiani – alle prese con l’inflazione, le rate dei mutui e il caro voli –rinuncino alle vacanze. Anche per questo motivo assistiamo a un Ferragosto in chiaroscuro, senza il tutto esaurito. Altri italiani vanno al mare, ma provano a risparmiare su tutto. Dormono in case famiglia non dichiarate al fisco e si portano il cibo in spiaggia (quando glielo permettono).

ferragosto al mare

Altri ancora – ma succedeva già nell’estate del 2022 – puntano su Montenegro, Croazia e Albania, pur di tagliare i costi.

Un enorme afflusso di turisti (italiani e soprattutto stranieri). Alberghi che però, stranamente, non raggiungono il tutto esaurito.

Il paradosso va in scena in Sicilia ed è uno dei tanti di questo particolare Ferragosto 2023, in Italia. Ecco i dati. Tra il 12 e il 20 agosto, l’isola accoglierà oltre 600 mila persone nei suoi quattro aeroporti.

ferragosto al mare

[…] Eppure gli hotel non sono pieni. Nell’estate dell’inflazione e del caro voli, il turista si arrangia. Paga tanto per volare e risparmia quantomeno sulle altre voci di spesa.

Così – in Sicilia, ma anche a Napoli, a Firenze e nella stessa Roma – decolla un’accoglienza che è abusiva (in tutto o in parte). Nella sola Napoli, ad esempio, sono aperte 10 mila case vacanza senza licenza che non dichiarano l’imposta di soggiorno.

[…] Risparmia molto anche chi evita i bar e i ristoranti dei lidi, in alcuni casi inarrivabili nei prezzi. Se ne sono accorti svariati esercenti in Puglia che stanno vietando di portare cibi propri in spiaggia, a partire dalla leggendaria parmigiana. E anche su questo – ormai – si litiga.

turisti in costiera amalfitana 6

[…] Poi c’è un pezzo d’Italia che deve rinunciare e resta a casa. All’agenzia d’informazione Ansa, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca conferma: “Non c'è il tutto esaurito in Sardegna, mentre in Versilia siamo al 70% di occupazione (contro l'87% dell’anno scorso). Insomma: registriamo un calo generalizzato del 15% e, in alcune località, addirittura del 30%".

[…] In generale, luglio e agosto 2023 vede in viaggio 400 mila passeggeri. Gli stessi – più o meno –dell’anno prima. Vanno in Grecia oppure tornano dal Paese ellenico per il 54%; mentre la Croazia è a quota 31 e l’Albania al 15%. Destinazioni queste ultime due – Croazia e Albania – in forte crescita.

turisti a venezia 2 turisti lago di como LAGO DI COMO - TURISTI IN CODA A BELLAGIO turisti in costiera amalfitana 5