ALTRO CHE “RINASCIMENTO SAUDITA”: A RIAD SI VIENE AMMAZZATI PER UN’OPINIONE - IL PROFESSORE UNIVERSITARIO AWAD AL-QARNI È STATO CONDANNATO A MORTE PER AVER CONDIVISO SUI SOCIAL NOTIZIE “OSTILI” AL REGIME DI BIN SALMAN - L'ANNO SCORSO, SALMA AL-SHEHAB, DOTTORANDA DI LEEDS E MADRE DI DUE FIGLI, HA SUBITO UNA CONDANNA A 34 ANNI PER AVER SEGUITO E RITWITTATO DISSIDENTI E ATTIVISTI - NOURA AL-QAHTANI È STATA CONDANNATA A 45 ANNI DI CARCERE CON GLI STESSI MOTIVI…