ALTRO CHE MODELLE "CURVY", L’ALTA MODA SCOPRE IL FASCINO DELLE "COUGAR" - ALLA MILANO FASHION WEEK NON HANNO SFILATO SOLO 20ENNI ANZI, LE PROTAGONISTE SONO STATE QUASI TUTTE OVER 40 – LA “VENERE NERA” 54ENNE, NAOMI CAMPBELL, È STATA LA REGINA INDISCUSSA - AMBER VALLETTA, 50 ANNI – LA TOP-MODEL LESBICA, TASHA TILBER, 44 ANNI, E LA 51ENNE EVA HERZIGOVA...

Estratto dell’articolo di Paola Pastorini Camilla Gusti per “Il Messaggero”

amber valletta

Nessun esoterismo, ma quale numerologia: sono le età (sorprendenti) delle modelle sulle passerelle dell'ultima Milano fashion week. Età impensabili anni fa. Stilisti, stylist, truccatori: per tutti sarebbe stato pollice verso avere professioniste over. In passato la discussione verteva tutta sulle troppo giovani (e troppo magre).

Escluso qualche pioniere, scegliere donne mature per uno show, culmine di un lavoro di mesi? No grazie. E invece... A Milano si sono susseguite Natasha Poly, 39 anni, russa, ancora una delle top più richieste, con al suo attivo 61 copertine di Vogue. Delfine Baford, 44 anni belga, anche attrice. Ha iniziato a 17 anni, volto di marchi come Balenciaga, Versace, Gaultier, Loewe.

Tasha Tilber, 44 anni, canadese, volto iconico delle passerelle internazionali da oltre vent'anni, è esperta di yoga e madre di tre figli avuti con la compagna Laura Wilson. Mariacarla Boscono, 43, italiana, non ha bisogno di presentazioni: la sua falcata parla per lei fin dai 16 anni. Ha stregato stilisti come Riccardo Tisci, suo grande amico, Karl Lagerfeld e Valentino: una personalità versatile, dalla bellezza inossidabile.

eva herzigova 1

Amber Valletta, 50 anni, celebrity e attrice americana. Eva Herzigova, 51 anni, ceca naturalizzata italiana, famosa grazie a una celebre griffe di lingerie e top che ha sfilato per tutti, così come Irina Shayk, 38 anni, volto di diverse campagne internazionali.

Naomi Campbell, 54 anni, americana, è la regina indiscussa del fashion system. Soprannome di Venere Nera, per la rivista People è tra le 50 donne più belle del mondo e nel 1988 è stata la prima modella nera ad apparire sulla copertina di Vogue. O ancora, Simonetta Gianfelici, 61 anni, italiana, musa di Helmut Newton che lanciò nell'olimpo delle top.

Tutte loro alle sfilate milanesi hanno sancito la normalità della donna adulta. Anzi, gli stilisti le hanno scelte proprio per l'età. Insomma, l'orizzonte dell'inclusività si è allargato. Se prima contemplava soprattutto la donna curvy, adesso guarda con serenità anche allo scorrere del tempo. Come per Gina di Bernardo da Giorgio Armani. Modella-icona dello stilista milanese, donna profondamente Armani, volto intramontabile delle campagne tra gli anni 80 e 90. […]

