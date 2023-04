ALTRO CHE PONTE SULLO STRETTO, SALVINI PENSI PRIMA A FAR VIAGGIARE I TRENI! – IL DERAGLIAMENTO DI FIRENZE, CHE HA BLOCCATO I COLLEGAMENTI TRA NORD E SUD, È SOLO L'ULTIMA DIMOSTRAZIONE DELLO STATO DISASTRATO DELLA RETE FERROVIARIA NEL NOSTRO PAESE – LA DIFESA DEL “CAPITONE”: “LE CARENZE INFRASTRUTTURALI SONO FIGLIE DI SCELTE DEL PASSATO” – SUL CASO DI IERI LA PROCURA FIORENTINA HA APERTO UN FASCICOLO D’INCHIESTA PER DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO…

deragliamento vagone merci a firenze castello

1 – CARRO DERAGLIATO: APERTA UN'INCHIESTA PER DANNEGGIAMENTO

(ANSA) - La procura della Repubblica di Firenze ha aperto un'inchiesta, senza indagati, ipotizzando il reato di danneggiamento aggravato circa il deragliamento di un carro di un treno merci la notte tra il 19 e il 20 aprile nella stazione di Firenze Castello. Il fascicolo è stato aperto dopo che oggi, in tarda mattinata, la polizia ferroviaria ha depositato i primi atti dell'indagine. Tra questi ci sono anche i documenti relativi al sequestro del carro.

2 – TRENI NEL CAOS. SALVINI: “FERROVIE VECCHIE”

Estratto dell'articolo di Flaminia Camilletti per “La Verità”

deragliamento vagone merci a firenze 3

Ritardi, cancellazioni, disagi. Ieri è stata una lunga giornata per chi ha dovuto o avrebbe dovuto viaggiare in treno in Italia. Tutto è iniziato alle 2.20 della notte, quando si è interrotta la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna a causa del deragliamento di un carro di un treno merci in prossimità della stazione di Firenze Castello.

[…] Forse la rottura di un asse ha provocato l’inclinazione del convoglio, che deragliando ha causato danni ai sistemi elettrici, abbattendo alcuni tralicci della linea. Questa è una delle prime ipotesi, la polizia ferroviaria ha sequestrato il mezzo per gli accertamenti tecnici. Il convoglio appartiene a un’impresa ferroviaria privata alla quale spetta quindi anche la manutenzione dei propri mezzi.

MATTEO SALVINI

Fonti investigative per il momento escludono l’ipotesi del sabotaggio. La Procura fiorentina ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di disastro ferroviario. Non risultano iscritti nel registro degli indagati. Alle 16.40, il carro deragliato è stato rimosso.

Gli effetti del deragliamento si sono abbattuti su mezza Italia per tutta la giornata. Già dalle prime ore del mattino si prevedevano ritardi sui treni per più di tre ore in molte tratte. Le stazioni di Roma e Milano sono quelle che hanno subito più disagi.

matteo salvini cantieri

[…] Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha seguito fin da subito la vicenda «con la massima attenzione», hanno fatto sapere dal Mit, «anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili. Nel nodo di Firenze c’è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell’alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio». Lo stesso ministero ha evidenziato che i gravi disservizi di ieri sono anche frutto di carenze infrastrutturali «figlie di scelte del passato».

matteo salvini all'inaugurazione dell'hub di trenitalia a milano rogoredo

I prezzi dei biglietti per destinazioni nazionali sono schizzati. Sulla tratta Milano-Roma, ieri mattina, hanno sfiorato i 1.000 euro e tariffe abnormi si sono registrate anche per i voli della sera. La denuncia è arrivata dal Codacons, che ha chiesto l’intervento dell’Antitrust affinché verifichi eventuali condotte illecite a danno dei consumatori.

«Non è un episodio isolato quello di stamani a Firenze Castello. Anzi, si inquadra come un altro episodio di un lungo elenco di incidenti che hanno toccato il nostro Paese in un ambito strategico e nevralgico come il settore ferroviario»: così Uiltrasporti Toscana. [...]

MATTEO SALVINI E IL PLASTICO DEL PONTE SULLO STRETTO matteo salvini giorgia meloni alla camera dei deputati meme su Matteo Salvini e il ponte sullo stretto