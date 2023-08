ALTRO CHE "OPEN TO MERAVIGLIA": SE VOLEVATE UNO SPOTTONE PER IL TURISMO IN ITALIA POTEVATE CHIAMARE IVA ZANICCHI - “VACANZE? MAI ANDATA OLTRE I CONFINI ITALIANI SE NON PER LAVORO. VADO UN MESE IN SARDEGNA, MIO MARITO VORREBBE STARCI TUTTO L’ANNO, MA IO NON RESISTO. POI VADO A LIGONCHIO PER TORNARE ALLE MIE ORIGINI. SOGNI NEL CASSETTO? DUETTARE CON MINA E VEDERE IL MIO LIBRO “UN ALTRO GIORNO VERRÀ” DIVENTARE UNA FICTION…”

Estratto dell’articolo di Serena Sartini per “Il Giornale”

iva zanicchi

Cantante, conduttrice televisiva, impegnata in politica, attrice, scrittrice. Una carriera straordinaria, da tuttologa. Ottantatré anni e non sentirli. Iva Zanicchi non si ferma e si racconta, svelando i suoi prossimi impegni e il suo sogno nel cassetto: far sì che il suo ultimo libro «Un altro giorno verrà» diventi una fiction. Parla a ruota libera, l'Aquila di Ligonchio - in provincia di Reggio Emilia - raccontando le sue passioni, i suoi hobby e definendosi anche una «grande fan di Giorgia Meloni».

Iva Zanicchi, siamo nel pieno dell'estate. Come trascorre le sue vacanze?

«[…] continuo a fare concerti. Negli ultimi anni, però, cerco di assaporare di più le vacanze. Solitamente a luglio accontento il mio compagno - e anche me stessa - andando in Sardegna. Lui è sardo, fosse per lui vivrebbe tutto l'anno in Sardegna. Ma io resisto solo un mese e quindi il nostro “accordo“ è un mese, tutto l'anno no. È un posto bellissimo, abbiamo una piccola casa a cinque chilometri da Porto Rotondo. Una insenatura stupenda».

iva zanicchi racconta la barzelletta della cappelle e dell'organo del prete 5

Quindi mare italiano?

«Certo. Mare italianissimo, non vado all'estero, non sono mai andata in vacanza fuori dai confini nazionali. Sono andata tantissime volte per lavoro, ma mai in vacanza. Invece ad agosto mi riservo un periodo in cui vado al mio paese, tutti gli anni, per tornare alle mie origini, a Ligonchio. […]».

Ha una vita molto piena, tra canto, tv, concerti. Ma ritagliarsi del tempo libero per sé? Passatempo?

«Avevo un grandissimo hobby: lavoravo all'uncinetto, una cosa che ritengo meravigliosa. Sa che i carcerati, anche uomini, lavorano all'uncinetto perché rilassa tanto e toglie i pensieri? Perché bisogna contare ogni punto e non pensare ad altro.

iva zanicchi

[…] lavoravo all'uncinetto anche in macchina, mentre mi recavo ai concerti, durante le tournée. Non mi fermavo mai. Adesso, purtroppo, ho un difetto alla vista che mi impedisce di fare tante cose. Ed ancora: leggevo tantissimo, un passatempo meraviglioso, e scrivevo tantissimo, ho scritto quattro libri, era per me un divertimento. Scrivere era un po' come vivere tante vite».

E adesso?

«Ora il mio hobby è curare le piante e i miei fiori, lo adoro. Mia figlia mi porta sempre le sue piante morte perché lei è tremenda e io riesco a rivitalizzarle, a farle vivere. Perchè?

Perché io parlo con le piante, dialogo con loro. Le innaffio, credo che la pianta sente, credo che abbia una specie di anima. Sarò matta ma la penso così. […]».

IVA ZANICCHI CON IL MARITO

[…]

E il rapporto con il suo compagno?

«Sto insieme a Fausto da 40 anni. È dei Gemelli, io Capricorno. Non è facile, i Gemelli hanno davvero una doppia personalità. Non è stato sempre facile vivere con lui, ma devo dire che il grande amore e il bene che ci sono sempre stati fra noi hanno vinto su tutto. E poi, mai come negli ultimi tre anni ci sentiamo vicini, non ci stacchiamo mai.

iva zanicchi intervistata foto di bacco

Ha avuto dei problemi gravissimi di salute, che in parte ancora ha, ma che sta cercando di combattere e speriamo di vincere. In queste malattie così gravi, la volontà e la determinazione, il sentirti amato dalle persone vicine, aiuta molto. Il tumore fa paura a tutti. Invochiamo la ricerca e cerchiamo di aiutare, solo da questo può venire la speranza di debellare buona parte dei tumori».

[…]

foto di iva zanicchi iva zanicchi iva zanicchi 1 iva zanicchi playboy iva zanicchi ok il prezzo e giusto iva zanicchi iva zanicchi playboy iva zanicchi foto di bacco (1) iva zanicchi Foto Iva Zanicchi iva zanicchi iva zanicchi