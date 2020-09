ALTRO CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA, E’ IL REDDITO DI CRIMINALITÀ! – NON SOLO AI FRATELLI BIANCHI ACCUSATI DELL’OMICIDIO WILLY, IL SUSSIDIO VOLUTO DAI 5 STELLE ANCHE A MAFIOSI, PUSHER, CANTANTI NEOMELODICI, BANDITI E TERRORISTI – AL FONDO HA AVUTO ACCESSO ANCHE L’EX BRIGATISTA ETRO E PIETRO MASO CHE UCCISE I GENITORI - GIA’ 8MILA REVOCHE, NEL 2019 SONO STATE 709 LE PERSONE DENUNCIATE DALLA FINANZA. TRA LORO ALCUNI BOSS DI MAFIA

Paolo Bracalini per il Giornale

Non è il reddito di cittadinanza, è il reddito di criminalità. Il sussidio pubblico (costo 26 miliardi di euro in un triennio) voluto dal Movimento Cinque Stelle è stato un drammatico flop, la percentuale di beneficiari che ha trovato un nuovo lavoro è irrisoria mentre i navigator vengono pagati per non fare nulla. Ma fosse solo questo.

Oltre a rivelarsi un clamoroso insuccesso e un salasso per le casse pubbliche il reddito grillino si è dimostrato anche un regalo per criminali, mafiosi, spacciatori, terroristi, delinquenti abituali, truffatori ed evasori fiscali.

Tutta gente che ovviamente non dichiara i proventi delle attività illecite o il reddito da lavoro nero e quindi risulta nullatenente o disoccupato, proprio i requisiti per ottenere l'assegno statale (generoso, anche oltre mille euro al mese) pagato dalle tasse altrui. I casi, scoperti dalla Guardia di Finanza, si contano ormai a centinaia. Giusto l'altro giorno i militari hanno scoperto trenta detenuti per associazione mafiosa, nel foggiano, che percepivano il reddito di cittadinanza, direttamente dal carcere, ovviamente senza averne i requisiti.

A Firenze, invece, dopo un controllo sui percettori di Rdc con condanne penali, hanno trovato 41 persone che avevano omesso di indicare nelle domande la condanna per gravi delitti (tra cui associazione mafiosa) per cui è inibito il sussidio, mentre altri si erano «dimenticati» di avvertire l'Inps di essere in galera o ai domiciliari. Per mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti il fatto di avere il reddito di cittadinanza sembra diventata una prassi abituale.

Tra maggio e giugno sempre la Gdf ha scoperto in Calabria quasi 150 tra boss e gregari delle maggiori cosche di 'ndrangheta tutti beneficiari del reddito di cittadinanza. A Salerno, invece, sgominata una banda specializzata in contrabbando di sigarette, finti indigenti con il reddito di cittadinanza.

A Palermo, poi, si è scoperto che un mafioso del clan di Brancaccio si pagava gli arredi pacchiani (leoni, idromassaggio, fari cangianti) della megavilla a Ficarazzi con i 900 euro mensili del reddito di cittadinanza. Ma il sussidio copre tutti i rami della criminalità. Anche molti pusher di droga hanno fatto regolare domanda e ottenuto il bonus dall'iInps.

Come lo spacciatore arrestato a Siracusa con 327 dosi di cocaina, dotato di Porsche e reddito di cittadinanza. Anche due terroristi anarco-insurrezionalisti arrestati a Bologna prendevano il reddito di cittadinanza. Del resto, si scoprì che il sussidio lo riceveva anche Piero Maso, condannato per aver ucciso a sprangate i genitori, reato compatibile, secondo la legge partorita da Di Maio e soci, con l'assegno statale.

Come pure ex brigatisti dl calibro di Raimondo Etro, condannato a 20 anni e sei mesi per concorso nel sequestro Moro, beneficiario del Rdc (poi, dopo la polemica, gli è stato sospeso). Nelle cronache degli ultimi mesi, tra i casi di beneficiari di reddito di cittadinanza senza averne diritto, si trova di tutto: persone arrestate per detenzione di esplosivi, narcotrafficanti, evasori totali, parcheggiatori abusivi, svaligiatori di appartamenti, zingari dediti ai furti, rapinatori. Tutti con il bonifico mensile dell'Inps, ottenuto in quanto «indigenti».

Tanto basta dichiarare un'Isee falso, una scherzo per gente abituata a commettere crimini. Senza contare poi le innumerevoli frodi scoperte della Fiamme Gialle, persone con lavori in nero, patrimoni o immobili intestati che si dichiara povero e ottiene il reddito grillino. Una misura costosa, che disincentiva il lavoro, utilissima per i delinquenti che così arrotondano. Peggio di così era difficile fare.

DALL'EX BR A PIETRO MASO, QUELLI CHE CI PROVANO

Fabrizio Caccia per il Corriere della Sera

«Il reddito di cittadinanza me l' hanno tolto a gennaio, per fortuna a maggio e giugno ho preso il reddito d' emergenza, ma davvero poca roba, 200 euro al mese e adesso me la passo davvero male, non pago l' affitto da un anno e ho lo sfratto esecutivo...», dice Raimondo Etro, 63 anni, brigatista rosso condannato in via definitiva nel '99 a 20 anni e 6 mesi di carcere per concorso nella strage di via Fani e nell' omicidio del giudice Palma.

Per indebita percezione del reddito di cittadinanza, introdotto l' anno scorso, la Guardia di Finanza nel 2019 ha denunciato in Italia 709 persone. «Hanno denunciato anche me - dice Etro - per difformità nell' attestazione Isee. Sono indagato per frode per colpa di mio figlio che non ha presentato in tempo la documentazione. Così adesso dovrò stringere i denti per altri 4 anni fino alla pensione sociale.

Tra i brigatisti percettori, ora, è rimasta solo Federica Saraceni (condannata, in via definitiva, a 21 anni e 6 mesi nel processo per l' omicidio di Massimo D' Antona, ndr ), non credo che a lei l' abbiano tolto, ma non voglio aggiungere altro perché suo padre Luigi mi ha già querelato una volta per diffamazione dopo un mio intervento al programma tv Non è l' Arena di Massimo Giletti su La7».

Brigatisti a parte, le cronache arrivano fino ai giorni nostri. Non ci sono solo i deputati col bonus Covid. La Guardia di Finanza di Foggia, ad esempio, martedì scorso ha scoperto 30 soggetti legati alla Sacra Corona Unita che percepivano il reddito, per un totale di 200 mila euro già incassati. Tre di loro, addirittura, inoltrarono la domanda direttamente dal carcere.

Altri 12, una volta arrestati, si son ben guardati dal comunicare all' amministrazione l' intervenuto impedimento. Boss per le Procure, indigenti per l' Inps: a maggio scorso, il gip di Padova, Massimo Vicinanza, ha sospeso il reddito a Bruna Hodorovic, 44 anni, ritenuta a capo di una banda di Sinti specializzata in furti. La signora percepiva 900 euro al mese, mentre nel frattempo andava a rubare assieme ai parenti. A giugno, 37 soggetti quasi tutti in odor di 'ndrangheta sono stati scovati dai carabinieri di Gioia Tauro fra i percettori senza diritto.

Ma nella rete dei controlli incrociati è finita pure la cantante neomelodica di Catania, Agatina Arena, 27 anni, che ha percepito 709,99 euro al mese finché la polizia non ha scoperto il minimarket abusivo che lei gestiva con due familiari. Con i soldi del reddito, se non l' avessero pizzicata, avrebbe voluto incidere il primo album della sua vita.

A luglio scorso, infine, il settimanale Oggi ha rivelato che anche Pietro Maso, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso i suoi genitori il 17 aprile del 1991 a Montecchia di Crosara, nel veronese, ha percepito il sussidio statale almeno fino alla fine del 2019, malgrado l' interdizione perpetua dai pubblici uffici che esclude per legge l' erogazione.

