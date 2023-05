ALTRO CHE RIAPPACIFICAZIONE - IL PRINCIPE HARRY VOLERÀ A LONDRA PER APPENA 24 ORE IL GIORNO DELL’INCORONAZIONE DEL PADRE CARLO: PARE CHE IL DUCA VOGLIA TORNARE IN TEMPO A LOS ANGELES PER RIUSCIRE A FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI ARCHIE, SFRUTTANDO IL FUSO ORARIO - AD ACCELERARE LA PARTENZA C’È ANCHE LA SCELTA DI WILLIAM DI NON AVERE ALCUN CONFRONTO CON IL FRATELLO E…

Estratto dell'articolo di Nicola Bambini per www.vanityfair.it

william e harry

[...] Il principe Harry avrebbe intenzione di volare a Londra per l’incoronazione di Carlo restando all’ombra del Big Ben soltanto un giorno. «Entrerà ed uscirà dal Regno Unito in appena 24 ore», riporta una fonte del tabloid, «parteciperà al servizio in onore di suo padre e poi se andrà subito», si mormora in «massimo due ore» dalla fine della cerimonia.

Un’ipotesi che aprirebbe lo spiraglio ad un clamoroso scenario: arrivare in tempo a Los Angeles per cena e festeggiare quindi in presenza le quattro candeline del figlio Archie.[…] In pochissimi avevano visto in questa decisione del duca la possibilità di partecipare ad entrambi gli appuntamenti agli estremi opposti del pianeta, sfruttando il fuso orario del viaggio verso ovest.

principe william e principe harry

In sostanza: l’incoronazione di Carlo comincia alle 11 e - tra cerimonia a Westminster e corteo verso il Palazzo - durerà circa fino alle 12. Secondo il Daily Mail, «poi Harry in due ore vuole ripartire». Per fare un raffronto con una compagnia di linea, c’è un aereo che parte intorno alle 16 da Heathrow e arriva prima delle 20 a Los Angeles, dopo oltre 11 ore di viaggio ma con 9 ore in meno rispetto al fuso di partenza.

william e harry diana, carlo, william e harry il principe harry arriva a st. paul principe harry meghan markle meghan markle e il principe harry a st. paul il principe harry scherza con le principesse beatrice ed eugenie ei loro mariti il principe harry re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton principe harry principe william 1