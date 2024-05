7 mag 2024 18:30

ALTRO CHE RIAVVICINAMENTO: RE CARLO HA RIMBALZATO IL FIGLIO HARRY – IL PRINCIPE È ARRIVATO DA SOLO A LONDRA PER IL DECIMO ANNIVERSARIO DEGLI INVICTUS GAMES, MA NON VEDRÀ IL PADRE: PARE CHE L’AGENDA DEL SOVRANO SIA PIENA ZEPPA DI IMPEGNI TANTO DA NON AVERE MEZZ’ORA PER INCONTRARE IL FIGLIO – UN BRUTTO SEGNALE PER CHI SPERAVA CHE LE SCIAGURE CHE HANNO COLPITO LA MONARCHIA INGLESE POTESSERO RICUCIRE I RAPPORTI: WILLIAM E KATE NON HANNO ALCUN INTENZIONE DI VEDERE HARRY, MEGHAN MARKLE NON METTE PIÙ PIEDE IN GRAN BRETAGNA E…





HARRY ARRIVATO IN GB PER L'ANNIVERSARIO DEGLI INVICTUS GAMES principe harry a londra per gli invictus games 1 3 (ANSA) - Il principe Harry è arrivato dagli Usa nel Regno Unito senza la moglie Meghan né i figli, come già annunciato dalla sua portavoce, per prendere parte domani a Londra al decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che il secondogenito di re Carlo III patrocina sin dalla fondazione. Ne danno notizia i media britannici secondo cui già oggi è prevista la partecipazione del duca di Sussex ad appuntamenti legati all'anniversario, mentre domani il principe interverrà alla cerimonia in programma alla cattedrale di St. Paul. re carlo 2 DAGONEWS Chi aveva sperato che il viaggio di Harry a Londra sarebbe stato il momento propizio per un riavvicinamento con il padre Carlo rimarrà deluso. Il principe, atterrato a Londra senza Meghan e figli per gli Invictus Games, non incontrerà il padre. Il motivo? Secondo il “Daily Mail” l’agenda del sovrano è al completo e non c’è spazio per il figlio. Il Duca di Sussex è arrivato oggi dalla California in Gran Bretagna per la cerimonia che celebra domani il decimo anniversario degli Invictus Games a Londra . principe harry a londra per gli invictus games 1 4 Prima dell’evento, Harry ha visitato l'Armory House questo pomeriggio per IL panel sugli Invictus Games "Realizzare una comunità globale" ospitata da Louise Minchin. Ma è chiaro che l’interesse principale fosse per il potenziale incontro tra Harry e i familiari. A mettere a tacere ogni speculazione ci ha pensato il portavoce del duca di Sussex che ha riferito: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sull'opportunità o meno di incontrare il padre nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa del programma completo di Sua Maestà. Il Duca ovviamente comprende gli impegni di suo padre e spera di vederlo presto». re carlo 1 Reagendo alla notizia, l'esperto reale Richard Palmer ha detto: «È un segno di quanto c'è ancora da fare per costruire un ponte». Non è previsto nemmeno alcun incontro con William o con la cognata Kate. Harry ha invitato tutta la famiglia a partecipare agli Invictus Games, ma non c’è alcuna possibilità di vedere i reali all’evento. Forse potrebbero fare una comparsata le cugine Zara Tindall e le principesse Beatrice ed Eugenie, ma non c'è stata alcuna conferma. re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton Durante il soggiorno a Londra Harry starà in albergo visto che ha perso la possibilità di alloggiare nel Frogmore Cottage: si tratta della prima visita del duca da quando si è precipitato a Londra a febbraio dopo aver saputo della diagnosi di cancro del padre. Dopo qualche giorno a Londra per gli Invictus Games, Harry dovrebbe unirsi a Meghan Markle in un tour della Nigeria. re carlo principe harry a londra per gli invictus games 1 2 principe harry meghan markle principe harry a londra per gli invictus games 1 1 re carlo principe harry principe harry meghan markle 5 carlo rivela di voler evitare un'aspra battaglia con harry3 principe harry lascia londra re carlo camilla parker bowles principe harry arriva a londra dopo la notizia della malattia di carlo