ALTRO CHE RISCALDAMENTO GLOBALE, IN ITALIA "NEVICA" COME NON MAI - IL 2022 È STATO UN ANNO RECORD PER I SEQUESTRI DI COCAINA NEL NOSTRO PAESE, CON 26,1 TONNELLATE DI "BAMBA" CHE SONO STATE INTERCETTATE DALLE AUTORITÀ - IL DATO È IN AUMENTO DEL 22% RISPETTO AL 2021 (MA ALLORA SUL BILANCIO PESAVANO ANCORA GLI STOP PER LA PANDEMIA), MENTRE SE SI GUARDA A DIECI ANNI FA, È QUINTUPLICATO…