ALTRO CHE SCUSE PUBBLICHE: CARLO SFANCULA HARRY E MEGHAN E LI SFRATTA DA FROGMORE COTTAGE – LA MOSSA DEL RE SEMBRA UN MODO PER METTERE FINE A TUTTE LE INSINUAZIONI: NON HA ALCUNA VOGLIA DI FARE LA PACE DOPO LE BOMBE SGANCIATE DAL FIGLIO SULLA FAMIGLIA REALE. NON SOLO: METTERE ALLA PORTA I DUCHI VUOL DIRE CHE NON AVRANNO PIÙ UNA CASA NEL REGNO UNITO – MA C’È PURE LA BEFFA PERCHÉ LA RESIDENZA SARÀ ASSEGNATA AD ANDREA: UN MODO PER LEVARSELO DALLE PALLE E CONFINARLO A WINDSOR?

Estratto dell'articolo da www.repubblica.it

re carlo iii

Dopo Andrea, re Carlo sfratta pure Harry e Meghan. L’avviso di sgombero dalla loro residenza a Windsor, Frogmore Cottage, è già stato recapitato ai duchi del Sussex, che nel frattempo avrebbero mobilitato una ditta di trasporti per recuperare oggetti e mobili da spedire in fretta a Montecito, in California, dove vivono oramai da oltre due anni. Una mossa che, secondo il loro biografo Omid Scobie, avrebbe lasciato Harry e Meghan "allibiti", per quello che considerano "una punizione crudele e definitiva" che li "taglierà fuori per sempre" dalla Royal Family.

principe harry re carlo

Ma ci sarebbe anche un'altra beffa: ora a Frogmore Cottage potrebbe traslocare proprio il defenestrato principe Andrea. E questa mossa clamorosa di re Carlo potrebbe sottintendere anche un’altra notevole conseguenza: ora Harry e Meghan potrebbero davvero mancare all’incoronazione di re Carlo il prossimo 6 maggio a Londra.

frogmore cottage

L’esclusiva è del “Sun", che ha saputo come il sovrano abbia deciso così in quanto oramai i duchi ribelli vivono in pianta stabile in America, mentre il famigerato fratello Andrea potrebbe presto rimanere senza casa. Perché, oltre al recente sfratto dal suo appartamento di Buckingham Palace ufficialmente per “ristrutturazione”, ora re Carlo ha deciso di tagliargli dal prossimo aprile anche lo “stipendio” annuale di circa 280mila euro in nome della sua promessa di “snellimento" della Royal Family.

[…]

Il principe Carlo, la regina e il principe Andrea meghan, harry e carlo meghan markle e il principe harry meghan harry frogmore cottage 40 frogmore cottage 1 meghan harry frogmore cottage 4 il principe carlo con harry re carlo e il principe harry carlo rivela di voler evitare un'aspra battaglia con harry3 re carlo, william e harry al funerale della regina elisabetta re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton