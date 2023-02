ALTRO CHE SOPRANOS, IN ITALIA ABBIAMO I CORONAS – DOPO ANNI DI SCAZZI NINA MORIC, L’EX MARITO FABRIZIO CORONA E IL FIGLIO CARLOS SONO IN PACE: DOPO TRE ANNI MADRE E FIGLIO HANNO TRASCORSO UN POMERIGGIO INSIEME SOTTO L’OCCHIO DEI FOTOGRAFI NEL GIORNO DELL’ESORDIO DA PITTRICE DELL’EX MODELLA – L’ULTIMO PSICODRAMMA IN FAMIGLIA RISALE AD APRILE 2022 QUANDO LEI VENNE ACCUSA DI ESSERSI INTRUFOLATA A CASA DELL'EX, DI AVER RUBATO 50MILA EURO E DI AVER PRESO 10 EURO DAL PORTAFOGLIO DEL FIGLIO E…

A raccontare Casa Corona da capo e per intero, ci vorrebbe non un articolo, ma una serie tv tipo i Sopranos. L’ultima è che madre e figlio, Nina Moric e Carlos Maria Corona, hanno trascorso un pomeriggio insieme, il primo dopo tre anni, avrebbero assicurato, ovviamente a favor di fotografi, chiamati a immortalare l’esordio da pittrice della showgirl.

[…] Alla fine, naturalmente, i Coronas sono più estremi dei Sopranos perché non sono inventati, ma veri, per quanto i due ex siano soliti smentire uno la versione dell’altro. Tipo: 29 aprile 2022, versione di Corona: «La signora Moric è entrata in casa mia col volto coperto, ha rubato la spesa, ha rubato 10 euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50 mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via. Davanti agli occhi del figlio».

Al che, racconta, parte la spedizione per recuperare il maltolto, con accusa di evasione incorporata. Sempre lui: «Io non sono evaso, avevo un permesso per uscire. Sono andato da Nina con Carlos per umanità, per evitarle una denuncia con furto. Ma lei ha cominciato a urlare e ha chiamato la polizia. La polizia è arrivata e non hanno trovato i soldi». Il giorno dopo, Moric fa un’intervista al Corriere e giura che è tutto falso. Così, lei annuncia che denuncerà lui per calunnia, lui annuncia che denuncerà lei per furto aggravato.

Carlos va sui social, conferma la versione del padre e dice che la madre ha preferito 50 mila euro cash al suo affetto. Che poi, i contanti portano male a Corona padre da quando lanciava dal finestrino dell’auto banconote false fino al milione e più trovato nel controsoffitto. Detto questo, ora, madre e figlio sono in pace. Chi sa fino a che altro colpo di scena. […]

