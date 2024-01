ALTRO CHE SPALLATA AL PATRIARCATO, IL DOPPIO COGNOME NON FREGA A NESSUNO - DOPO LA TANTO STROMBAZZATA LEGGE PER PERMETTERE IL COGNOME DI ENTRAMBI GENITORI PER I NEONATI, TUTTI SI ATTENDEVANO UN CAMBIO DI ABITUDINI EPPURE LA RIFORMA NON DECOLLA - I NEO GENITORI SEMBRANO DISINTERESSATI, SENZA CONTARE CHE IL PRINCIPIO GIURIDICO DEL DOPPIO COGNOME È GIÀ VIGENTE DA UN ANNO E MEZZO…

Estratto dell'articolo di Salvatore Dama per “Libero quotidiano”

Arriverà una legge per permettere il doppio cognome ai nuovi nati. O anche solo il cognome della mamma. Un diritto che, in realtà, già esiste in forza di un intervento della Corte Costituzionale del 2022. E di una circolare del Viminale che ha invitato i sindaci ad adeguarsi. A gennaio, però, la Commissione Giustizia del Senato avvierà l’esame di alcuni disegni di legge per dare seguito legislativo alla giurisprudenza della Consulta.

Ma veramente fate? Già. Però la battaglia della sinistra contro il dominio del maschio in Italia non attecchisce. Un po’ per l’assenza dell’avversario. Un po’ perché le coppie fanno come a loro pare. Prima di vedere i dati, facciamo il punto della situazione giuridica. Che è stata sbloccata nel giugno 2022 da una sentenza della Corte Costituzionale: il cognome non è automaticamente quello del padre. Ma si attribuisce in base a un accordo. Può essere singolo, del padre o della madre, o doppio. E si decide insieme l’ordine.

Nel caso in cui i genitori litighino, si assegna il doppio cognome. E se scazzano ancora, è un giudice a stabilire l’ordine delle generalità multiple. Le sentenze della Consulta hanno valore di legge. Quindi, in attesa che il Parlamento intervenga, il principio giuridico del doppio cognome è già vigente da un anno e mezzo. Tanto che il Viminale si è preoccupato di avvisare i prefetti della novità, invitandoli a sensibilizzare i sindaci.

Nella Capitale fino a novembre erano appena 36 i fanciulli intitolati con il cognome materno e quasi ottomila quelli per i quali è stato scelto un (poco alla moda) patronimico. E ancora: 875 i casi in cui l’opzione del doppio cognome ha quello del papà avanti; 141, invece, quelli dove è prevalsa la generalità materna. Milano: solo l’11% dei nuovi nati ha il cognome della mamma, mentre per il 16% è stato scelto il doppio cognome. Tutto qui.

