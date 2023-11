ALTRO CHE TERRORISMO, ERA SOLO UNA DISPUTA FAMILIARE PER LA CUSTODIADELLA BIMBA – SI È ARRESO L’UOMO ARMATO CHE ALL’AEROPORTO DI AMBURGO HA TENUTO, ASSERRAGLIATO NELLA SUA AUTO, QUASI 20 ORE LA FIGLIA DI 4 ANNI IN OSTAGGIO: LA BIMBA NON È FERITA. LA TRATTATIVA E' STATA LUNGHISSIMA. LA POLIZIA: "ABBIAMO MOBILITATO GLI PSICOLOGI" - LO SCALO VERSO LA RIAPERTURA DOPO QUASI 20 ORE…

Da lastampa.it

Si è arreso l’uomo che all’aeroporto di Amburgo ha tenuto, asserragliato, quasi 20 ore la figlia di 4 anni in ostaggio: a scatenare il tutto è stata una disputa familiare per la custodia della bambina. Ora lo scalo potrà riaprire dopo che ieri sera erano state sospese a tempo indeterminato le operazioni di volo nello scalo settentrionale tedesco, dove un uomo armato, che ieri sera ha violato il perimetro di sicurezza dell'aeroporto. L'auto si era fermata accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airlines, e l'uomo - 35 anni - ha chiesto di essere portato in Turchia con la bambina. La polizia ha negoziato con il padre tutta la notte, poi anche tutto il mattino, fino alla svolta verso le 14. «La bambina sta bene fisicamente», sottolinea la polizia.

Nell’aeroporto è intervenuta una speciale task-force della polizia. L'aeroporto è stato completamente evacuato. La priorità assoluta è stata per tutte le lunghe ore di trattativa la tutela della figlia di 4 anni, che si trovava nell'auto col padre. Il padre non ha avanzato alcuna richiesta di denaro: chiedeva di essere portato in Turchia.

Alle 20,12 di ieri – continua la Bild ricostruendo l'accaduto – l'uomo armato è stato avvistato dalle forze di sicurezza all'aeroporto Helmut Schmidt di Amburgo alla guida di un'Audi senza targa davanti al Terminal 1. Dopo essersi allontanato a tutta velocità, ha sfondato il cancello nord con l'auto, si è diretto verso gli aerei sul piazzale e si è fermato accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airlines. Secondo la portavoce della polizia, Sandra Levgrün, «l'aereo era carico di passeggeri, ma è stato evacuato».

