7 ago 2023 14:18

ALTRO CHE TEVERE: LA SENNA È PIENA DI MERDA! – NEL FIUME DI PARIGI SI SAREBBE DOVUTA DISPUTARE UNA GARA DI NUOTO VALIDA COME TEST PER LE OLIMPIADI DEL 2024 MA È STATA ANNULLATA PERCHÉ NEL CORSO D’ACQUA SONO FINITI I LIQUAMI DELLE FOGNE – UN’ANALISI HA MOSTRATO COME NELLA SENNA CI SIANO DEI BATTERI POTENZIALMENTE DANNOSI - FIGURA DI PALTA PER LA SINDACA ANNE HIDALGO E PER MACRON CHE SOSTENEVANO DI POTER RENDERE BALNEABILE IL FIUME…