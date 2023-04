UN ALTRO GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA A ROMA – UN MOTOCICLISTA VIENE INSEGUITO DA UN UOMO IN MACCHINA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE - L’AUTOMOBILISTA HA SBROCCATO E SI È AVVICINATO PERICOLOSAMENTE ALLA MOTO PERCHÉ IL CENTAURO NON SI SPOSTAVA DALLA CORSIA DI SORPASSO CHE STAVA OCCUPANDO A “SOLI” 110 KM/H... - VIDEO!

Da www.corriere.it

automobilista insegue un uomo in macchina a roma 4

Sul canale Telegram Welcome to Favelas è stato pubblicato il video di un automobilista infuriato che insegue e tallona pericolosamente un motociclista sul Raccordo anulare, a Roma. A scatenare l'ira dell'uomo al volante il fatto che il centauro stesse occupando la corsia di sorpasso a 110 all'ora senza spostarsi per lasciargli la strada.

