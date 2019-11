16 nov 2019 15:00

UN ALTRO GUAIO PER IL GRUPPO ARCELOR MITTAL: IN SUA DIFESA ARRIVA VITTORIO FELTRI - CON UN TWEET IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO” SPARA UN PETARDO PER FARE AMMUINA: “TUTTE LE TV E TUTTI I GIORNALI ITALIANI SI SCAGLIANO CONTRO GLI INDIANI DELL'ILVA. E NESSUNO SI SOGNA DI SENTIRE LA CONTROPARTE CHE AVRÀ PURE QUALCOSA DA DIRE PER SPIEGARE PERCHÉ I SUDDETTI INDIANI MOLLANO L'AZIENDA…”