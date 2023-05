23 mag 2023 15:56

UN ALTRO SCHIAFFONE PER IL PRINCIPE HARRY: HA PERSO IL RICORSO CONTRO IL MINISTERO DELL’INTERNO INGLESE PER AVERE LA SCORTA – IL DUCA VOLEVA PAGARE LA POLIZIA PER AVERE A DISPOSIZIONE DEGLI AGENTI CHE LO ACCOMPAGNASSERO DURANTE I SOGGIORNI A LONDRA – MA I GIUDICI GLI HANNO RICORDATO CHE LA POLIZIA NON È UN CORPO A DISPOSIZIONE DEI RICCHI PRIVILEGIATI – E ORA C’È CHI PENSA CHE L’INSEGUIMENTO A NEW YORK FOSSE UNA MESSA IN SCENA PER FAR PRESSIONE SULLA CORTE…