9 dic 2020 14:44

UN ALTRO SOLONE NEL FANGO: L’IMPRENDITORE ALBERTO FORCHIELLI INDAGATO PER UN’EVASIONE FISCALE PER 3,9 MILIONI DI EURO - DIVENUTO NOTO IN TV FACENDO LE PULCI A TUTTI, HA ROTTO IL CAZZO ALLA POLITICA, AGLI ITALIANI FANNULLONI, AI GIOVANI CHE NON VOGLIONO “MUOVERE IL CULO” - PER I PM HA COMPIUTO UNA "ESTEROVESTIZIONE" DI DUE SOCIETÀ: HANNO SEDE IN LUSSEMBURGO MA AVREBBERO DOVUTO AVERE LA SEDE IN ITALIA E PAGARE QUI LE TASSE SUI PROFITTI PRODOTTI…