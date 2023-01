UN ALTRO WEEKEND DI FOLLIA PER IL CALCIO ITALIANO - UN GRUPPO DI TIFOSI DEL PAGANESE HA TESO UN AGGUATO AI SUPPORTER DELLA CASERTANA - GLI ULTRAS HANNO INCENDIATO UN PULLMAN CON UN FUMOGENO E SI SONO SCONTRATI SIA CON I TIFOSI RIVALI CHE CON I CARABINIERI - NONOSTANTE GLI EPISODI DI VIOLENZA, DOPO GLI SCONTRI TUTTI I TIFOSI SONO STATI FATTI ENTRARE ALLO STADIO - IL GOVERNO PROMETTE "SANZIONI E PROVVEDIMENTI URGENTI ED ESEMPLARI…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Michele Spiezia per “la Stampa”

Il fuoco divampa violento, le fiamme avvolgono un pullman, il fumo nero si alza tra le abitazioni, in piena ora di pranzo, a un'ora dall'inizio di una gara di serie D: è così che all'incrocio tra via Leopardi e via Foscolo a Pagani, comune della provincia di Salerno […] Scene di guerra, un'altra cartolina della vergogna che in poche ore fa il giro dei social […] che induce il Viminale a promettere «sanzioni e provvedimenti urgenti ed esemplari». […]

È durissima la nota che il Ministero dell'Interno diramerà a fine giornata: «Siamo pronti a procedere con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie, ma verrà sviluppata anche una approfondita riflessione circa i criteri con cui sarà, d'ora in avanti, consentito lo svolgimento di partite considerabili a rischio anche nelle serie minori».

[…] Appena due settimane dopo gli incidenti tra ultrà di Napoli e Roma, quindici giorni dopo che bande di teppisti mascherati da tifosi avevano bloccato il traffico sulla A1 nei pressi di una stazione di servizio vicino ad Arezzo. […] Nell'attesa il pallone però è tornato a bruciare. All'incrocio tra due vie nei pressi dello stadio di Pagani. Lì dove un gruppo di tifosi di casa attendeva l'arrivo dei rivali di Caserta, a bordo di due autobus scortati da (appena) due auto dei carabinieri […], mentre il reparto anti-sommossa della Polizia giunto da Bari era allo stadio. A duecento metri dall'impianto, gli scontri.

Un fumogeno vola dentro l'autobus, le fiamme divampano in pochi secondi, dall'autobus scendono i tifosi, molti armati di spranghe. I precedenti tra le due tifoserie erano noti, tanto che all'andata la trasferta era stata vietata. Stavolta invece bombe carta, fumogeni, petardi, bastoni e mazze di ferro: guerriglia in pieno centro urbano, le fiamme distruggono anche un negozio, attingono il balcone di un'abitazione. Tre i feriti, un carabiniere e due tifosi. Per la cronaca, dopo gli incidenti tutti i tifosi (di casa e ospiti) sono stati fatti entrare allo stadio. […]

