URGE BONIFICARE TRIGORIA, FUORI DZEKO! – DOTTO NON LA TOCCA PIANO: “DA QUANTO TEMPO IL SIGNOR DZEKO NON È DELLA PARTITA? DA QUANTO TEMPO PORTA IN CAMPO IL SUO NEGLIGENTE INVOLUCRO? DA QUANTO TEMPO SI MANIFESTA CONTUSO O FORSE CONFUSO? BASTA CON I CAPITANI DIVISIVI CHE NON SI BATTONO PER LA SQUADRA, MA FANNO SQUADRA A SÉ - IN QUANTO A FONSECA. NON CREDETE PIÙ IN LUI? LIBERATELO CON L’ELEGANZA E LA DIGNITÀ CHE STRAMERITA. NON COSTRINGETELO PIÙ A MORTIFICANTI PANTOMIME. COME QUELLA DI IERI. CHE LUI, PERALTRO, HA AVUTO LA DEBOLEZZA E COMUNQUE IL TORTO DI ASSECONDARE”