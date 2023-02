ALWAYS COCA-COLA! - GLI INDIANI SONO PAZZI PER LA COCA-COLA E SFORNANO IL REALME 10 PRO COCA-COLA EDITION, LO SMARTPHONE DEDICATO ALLA BEVANDA FRIZZANTE: OLTRE ALLA COVER CHE RICHIAMA IL LOGO, QUANDO SI SCATTA UNA FOTO IL TELEFONINO EMETTE IL SUONO DELLA LATTINA APPENA APERTA, LE NOTIFICHE RICORDANO LE BOLLICINE DELLA BEVANDA, LA SUONERIA DELLE CHIAMATE È L’IMMORTALE JINGLE DELLA COCA-COLA – MA IN ITALIA PROBABILMENTE NON LO VEDREMO MAI…

Estratto dell'articolo di Alessio Lana per www.corriere.it

Gli indiani devono nutrire un amore tutto particolare per la Coca Cola tanto da salutare lo sbarco nel proprio Paese del Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, uno smartphone “in lattina”, per così dire.

Gadget e suoni “frizzanti”

Come per il Realme Gt Neo 2 a tema Dragon Ball Gt (che abbiamo recensito qui) la personalòizzazione non si limita alla grafica esterna. All’interno della confezione troviamo sticker a tema, una cover in silicone e una miniatura di Realmeaow, la mascotte di Realme, mentre nel telefono ci sono grafiche dedicate e soprattutto suoni a tema. Quando si scatta una foto il Realme 10 Pro Coca-Cola Edition emette il suono della lattina appena aperta, le notifiche ricordano le bollicine della bevanda, la suoneria delle chiamate è ovviamente l’immortale jingle della Coca-Cola.

Prezzo e disponibilità

E ora la brutta notizia: il Realme 10 Pro Coca-Cola Edition non solo è un’edizione limitata a mille esemplari ma sappiamo già che non sbarcherà in Italia, anzi in nessun Paese europeo. Per ora infatti è stato pensato solo per l’India, dove viene proposto a 20.999 rupie, circa 237 euro, 1.000 rupie in più (11 euro) del Realme 10 Pro standard.

