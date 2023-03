16 mar 2023 09:21

AMADEUS E FERRAGNI, BECCATEVE QUESTA MAZZATA: COSTANO CARO AL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL E A LADY FEDEZ I SELFIE E LE DIRETTE SOCIAL SUL PALCO DELL'ARISTON! IN ARRIVO LA MULTA AGCOM PER LA PUBBLICITÀ OCCULTA A SANREMO: “UNO SPOT A INSTAGRAM DA CHIARA FERRAGNI E AMADEUS” - PER L’AUTORITÀ SI TRATTA DI UN INDEBITO SPAZIO PUBBLICITARIO DI FRONTE A 12 MILIONI DI TELESPETTATORI. VIALE MAZZINI RISCHIA ANCHE LA CONTESTAZIONE DI DANNO ERARIALE