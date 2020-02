AMAL ESTREMI, SI INGAGGIA AMAL – LA SIGNORA CLOONEY È STATA ARRUOLATA DALLE MALDIVE, NEL PROCESSO SUI ROHINGYA ALL'AIA, PER SFIDARE IL PREMIO NOBEL PER LA PACE AUNG SAN SUU KYI, L'EX ALFIERA DEI DIRITTI UMANI SUL BANCO DEGLI IMPUTATI, IN RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO BIRMANO, PER LA FEROCE REPRESSIONE DELLA MINORANZA MUSULMANA – E MENTRE LEI INANELLA UN SUCCESSO DOPO L’ALTRO, ARRIVA UNA TEGOLA SUL MARITO GEORGE CHE…

Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

amal clooney 5

Soltanto quattro anni fa l' avvocata Amal, sposata Clooney, invitava gli italiani a boicottare le Maldive per le vacanze, finché non fosse stata ripristinata la democrazia.

Anche in quel caso la celebre paladina dei diritti umani ha dimostrato di saperci vedere lungo e di riuscire a stare dalla parte giusta della Storia: contro ogni pronostico, l' anno scorso alle urne il candidato democratico ha avuto la meglio sul presidente autoritario. Quell' uomo forte che aveva messo in carcere il suo predecessore, Mohamed Nasheed, difeso dalla stessa Amal. Nasheed ora è libero e siede in Parlamento.

aung san suu kyi 1

Ecco così la signora Clooney arruolata, proprio dalle Maldive, nel processo sui rohingya all' Aia, a sfidare il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, l' ex alfiera dei diritti umani sul banco degli imputati, in rappresentanza del governo birmano, per la feroce repressione della minoranza musulmana nel Paese a maggioranza buddista.

PROTESTE CONTRO AUNG SAN SUU KYI PER IL MASSACRO DEI ROHINGYA

Il governo dell' arcipelago indiano si unisce al Gambia, il Paese africano che ha avviato la causa nell' alto organismo Onu, accusando l' esercito birmano di «genocidio». Il mese scorso c' è stato un primo pronunciamento della Corte, che ha ordinato al governo birmano di adottare misure urgenti per proteggere i rohingya dal «pericolo reale e imminente di un genocidio». Misure da mettere in atto subito, in attesa del verdetto definitivo che potrebbe richiedere anni.

aung san suu kyi 2

Dall' agosto del 2017, quasi un milione di rohingya sono fuggiti dal Myanmar verso il Bangladesh dopo ripetute violenze dei militari. E da allora sono costretti a vivere in campi profughi al limite del collasso. Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno accertato che la campagna dei militari birmani è stata eseguita con «intento genocida». Intento che Aung San Suu Kyi nega, pur ammettendo alcuni eccessi. Difficile per lei spuntarla.

george clooney e amal alamuddin 11

Non perde un colpo, Amal: a maggio i due reporter birmani della Reuters incarcerati per i loro reportage sui rohingya e da lei difesi sono stati liberati dopo oltre 500 giorni in cella. Vincente anche nella sua battaglia al fianco delle Mauritius contro la potente Gran Bretagna: un anno fa l' Aia ha ordinato a Londra di restituire le isole Chagos all' ex colonia britannica.

Ma mentre l' avvocata inglese di origini libanesi inanella un successo via l' altro, George che combina? Dopo mesi passati lontano dai riflettori, si era vociferato persino di una separazione all' orizzonte. Poi, l' altro giorno, l' attore è comparso su un' isoletta delle Canarie con la moglie e i due figli gemelli, Ella e Alexander.

amal clooney 4

Non per una vacanza, ma per girare «Good morning, midnight», il suo primo progetto per Netflix. Scongiurata - almeno per ora - la crisi coniugale, la star campione dei diritti umani è stata travolta da un' altra tegola: Nespresso, di cui è testimonial da 14 anni (collaborazione che gli avrebbe fruttato finora 31 milioni di euro), userebbe caffè prodotto anche grazie al lavoro minorile in Guatemala.

george clooney testimonial nespresso

«Chiaramente abbiamo ancora molto lavoro da fare» ha affermato il divo, che siede nel «consiglio di sostenibilità» dell' azienda del gruppo Nestlé. Si è detto «sorpreso e rattristato» per la notizia frutto di un' inchiesta del britannico Channel 4 .

Clooney, che da ragazzo, durante le vacanze estive, ha detto di aver lavorato nella piantagione di tabacco di famiglia in Kentucky, ha aggiunto: «Sono assolutamente consapevole della complessità del tema del lavoro minorile in agricoltura».

amal clooney 1

Lui che ha supportato Amal in tante battaglie, ora rischia di dover ricorrere ai suoi uffici.

